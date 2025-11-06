KGF एक्टर हरीश राय का निधन, थायरॉयड कैंसर से लड़ रहे थे जंग

संक्षेप: सुपरस्टार यश की फिल्म ‘केजीएफ’ में चाचा और ‘ओम’ में डॉन रॉय का रोल प्ले करने वाले एक्टर हरीश राय का निधन हो गया है। वह पिछले कुछ समय से थायरॉयड कैंसर से जंग लड़ रहे थे।

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर हरीश राय का 55 साल की उम्र में निधन हो गया। वह पिछले काफी समय से थायरॉयड कैंसर से जूझ रहे थे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभिनेता के लिए पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। हरीश राय के जाने से कन्नड़ फिल्म जगत ही नहीं, बल्कि पूरे साउथ फिल्म इंडस्ट्री में गहरा दुख है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, हरीश राय थायरॉयड कैंसर का इलाज करा रहे थे। हालांकि, कैंसर उनके पेट तक फैल गया था, जिसकी वजह से उनका शरीर कमजोर पड़ था। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उन्हें याद करते हुए उन्हें “कन्नड़ सिनेमा का प्रतिष्ठित खलनायक अभिनेता” कहा। उन्होंने लिखा, “हरीश रॉय के निधन से फिल्म उद्योग और भी गरीब हो गया है।”

हरीश राय ने अपने लंबे करियर में कई यादगार किरदार निभाए। ‘KGF’ फिल्म में उनका ‘चाचा’ वाला रोल आज भी दर्शकों के दिल में बसा हुआ है। वहीं, ‘ओम’ फिल्म में ‘डॉन राय’ के रूप में उन्होंने जो दमदार छाप छोड़ी थी, उसे लोग लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे।