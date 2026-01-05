माहीका शर्मा के साथ हाथों में हाथ लिए दिखे हार्दिक, ट्रोल बोले- वहां वो बच्चे के साथ घूम रही है और ये..

संक्षेप: Hardik Pandya with Girlfriend Mahieka: हार्दिक पंड्या जब अपनी नई गर्लफ्रेंड माहीका के साथ हाथों में हाथ लिए नजर आए तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन साथ ही कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी करना शुरू कर दिया।

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या फिर एक बार अपनी गर्लफ्रेंड माहीका शर्मा के साथ नजर आए। एक वायरल वीडियो में उन्हें एक इवेंट के दौरान माहीका शर्मा के साथ हाथों में हाथ लिए सामने आते और तस्वीरें खिंचवाते देखा जा सकता है। मुंबई के एक इवेंट से ये तस्वीरें और वीडियो सोमवार को वायरल हुए। दोनों ही सेलेब्रिटीज काफी स्टाइलिश अवतार में नजर आए और लोगों का अटेंशन लिया। रेड कार्पेट पर उनका साथ आना फैंस के साथ-साथ पापाराजी के लिए भी ट्रीट था।

मैचिंग अवतार में नजर आए हार्दिक-माहीका हार्दिक पंड्या ने जहां ब्लैक कलर का सूट-पैंट पहना हुआ था, वहीं माहीका शर्मा भी मैचिंग ब्लैक आउटफिट में नजर आईं। जहां एक तरफ लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं कुछ लोगों ने हार्दिक और माहीका की जोड़ी को ट्रोल करने की भी कोशिश की। एक फॉलोअर ने वीडियो पर कमेंट सेक्शन में लिखा- रब ने बना दी जोड़ी। वहीं दूसरे ने लिखा- कुछ ही महीनों की बात है, जो शख्स अपने बेटे की मां की इज्जत नहीं कर सकता, वो किसी भी औरत के साथ बहुत वक्त तक टिका नहीं रह पाएगा।