नताशा-जैस्मिन के बाद इस हसीना पर आया हार्दिक पांड्या का दिल, सेल्फी वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा

इंडियन टीम के मशहूर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपने शानदार गेम के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरते हैं। हार्दिक पांड्या ने बीते साल नताशा स्टानकोविक के साथ तलाक लिया है। तलाक के बाद हार्दिक और नताशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तलाक के बाद हार्दिक का नाम एक्ट्रेस और मॉडल जैस्मिन वालिया के साथ डेटिंग की खबरों को लेकर खूब सुर्खियों में रहा। हालांकि, बीते दिनों हार्दिक और जैस्मिन के अलग होने की खबरें सामने सामने आईं। वहीं, अब कहा जा रहा है कि उनकी जिंदगी में एक बार फिर से प्यार ने दस्तक दी है। क्रिकेटर एक बार फिर से एक एक्ट्रेस पर अपना दिल हार बैठे हैं।

इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे हार्दिक हार्दिक पांड्या का नाम इस बार फिर से एक एक्ट्रेस और मॉडल संग जुड़ रहा है। ये हसीना कोई और नहीं बल्कि माहिका शर्मा हैं। हार्दिक और माहिका के अफेयर की खबरों ने तब जोर पकड़ा जब दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को फॉलो किया। यही नहीं सोशल मीडिया पर फैंस को कुछ हिंट भी मिले हैं, जिनसे अटकलें लग रही हैं कि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा एक-दूजे को डेट कर रहे हैं।