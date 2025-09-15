Hardik Pandya Has found love again in Mahieka Sharma After rumored breakup With Jasmin Walia Photos Goes Viral नताशा-जैस्मिन के बाद इस हसीना पर आया हार्दिक पांड्या का दिल, सेल्फी वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा, Bollywood Hindi News - Hindustan
नताशा-जैस्मिन के बाद इस हसीना पर आया हार्दिक पांड्या का दिल, सेल्फी वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा

हार्दिक पांड्या ने बीते साल नताशा स्टानकोविक के साथ तलाक लिया है।  तलाक के बाद हार्दिक का नाम जैस्मिन वालिया के साथ डेटिंग की खबरों को लेकर खूब सुर्खियों में रहा। वहीं, अब एक बार फिर से क्रिकेटर एक एक्ट्रेस पर अपना दिल हार बैठे हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 06:22 PM
इंडियन टीम के मशहूर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपने शानदार गेम के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरते हैं। हार्दिक पांड्या ने बीते साल नताशा स्टानकोविक के साथ तलाक लिया है। तलाक के बाद हार्दिक और नताशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तलाक के बाद हार्दिक का नाम एक्ट्रेस और मॉडल जैस्मिन वालिया के साथ डेटिंग की खबरों को लेकर खूब सुर्खियों में रहा। हालांकि, बीते दिनों हार्दिक और जैस्मिन के अलग होने की खबरें सामने सामने आईं। वहीं, अब कहा जा रहा है कि उनकी जिंदगी में एक बार फिर से प्यार ने दस्तक दी है। क्रिकेटर एक बार फिर से एक एक्ट्रेस पर अपना दिल हार बैठे हैं।

इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे हार्दिक

हार्दिक पांड्या का नाम इस बार फिर से एक एक्ट्रेस और मॉडल संग जुड़ रहा है। ये हसीना कोई और नहीं बल्कि माहिका शर्मा हैं। हार्दिक और माहिका के अफेयर की खबरों ने तब जोर पकड़ा जब दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को फॉलो किया। यही नहीं सोशल मीडिया पर फैंस को कुछ हिंट भी मिले हैं, जिनसे अटकलें लग रही हैं कि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा एक-दूजे को डेट कर रहे हैं।

हार्दिक पांड्या

माहिका के हाथ पर था ये खास नंबर

हाल ही में माहिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उनके हाथ पर 33 नंबर लिखा नजर आया। बस फिर क्या था फैंस इस नंबर को हार्दिक पांड्या की जर्सी के नंबर से जोड़कर देख रहे हैं। इतना ही नहीं, फैंस ने ये तक नोटिस किया कि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा के पास एक जैसा बाथरोब है। बस फिर क्या था सोशल मीडिया पर दोनों के अफेयर की खबरें अब काफी सुर्खियां बटोर रही हैं।

Hardik Pandya Natasa Stankovic

