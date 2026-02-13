Hindustan Hindi News
हार्दिक पांड्या संग वैलेंटाइन्स डे सेलिब्रेट करने पहुंचीं गर्लफ्रेंड महीका, बोलीं- मेरी लाइफ का…

Feb 13, 2026 03:29 pm IST
वैलेंटाइन्स डे से पहले हार्दिक पांड्या को सरप्राइज देने पहुंच गईं महीका। इतना ही नहीं उन्होंने उनके लिए एक स्पेशल और बड़ा बुके भी लिया जिसकी फोटो वायरल हो रही है।

वैलेंटाइन्स डे का खुमार इन दिनों सभी पर छाया हुआ है फिर चाहे वो आम इंसान हो या सेलेब्स। अब हार्दिक पांड्या को भी वैलेंटाइन वीक पर गर्लफ्रेंड महीका शर्मा से स्पेशल गिफ्ट मिला है। महीका ने दरअसल, इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट डाला जिसमें वह हार्दिक को गुलाब के फूलों का बड़ा गुलदस्तां दे रही हैं।

हार्दिक के लिए दिल्ली पहुंचीं महीका

महीका बताती हैं कि वह दिल्ली पहुंच गई हैं और भारत की जीत को सेलिब्रेट कर रही हैं। उनहोंने हार्दिक की फोटो शेयर की है गुलदस्तां पकड़े और लिखा, ‘टाइम पर दिल्ली आ गई हूं। मेरी लाइफ के मैन ऑफ द मैच।’

वैलेंटाइन्स डे साथ में करेंगे सेलिब्रेट

हार्दिक ने इस फोटो को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और लिखा, 'वैलेंटाइन और मेरे बेबी का बर्थडे वीक शुरू हो गया है।' इसका मतलब दोनों साथ में वैलेंटाइन्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं और जल्द ही महीका का बर्थडे भी दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे।

हार्दिक पांड्या पोस्ट

ओपनली करते प्यार जाहिर

बता दें कि हार्दिक और महीका अब ओपनली सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को लेकर अपना प्यार जाहिर करते रहते हैं। दोनों साथ में वेकेशन पर जाते हैं और हर फेस्टिवल को साथ में सेलिब्रेट करते हैं।

जब सबके सामने महीका को लेकर की थी बात

कुछ समय पहले हार्दिक ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए महीका को क्रेडिट दिया था। उन्होंने कहा था, ‘काफी क्रेडिट जाता है मेरे चाहने वालों को। स्पेशल मेन्शन मेरे पार्टनर को भी। वह मेरे लिए बेस्ट हैं, जबसे वह मेरी लाइफ में आई हैं अच्छी चीजें हो रही हैं।’

हार्दिक और नताशा का तलाक

बता दें कि महीका को डेट करने से पहले हार्दिक, नताशा के साथ रिलेशन में थे। दोनों ने शादी की और 4 साल साथ रहने के बाद दोनों ने तलाक ले लिया। बता दें कि तलाक से पहले ही दोनों ने दूसरी बार ट्रेडिशनल तरीके से ग्रैंड शादी की थी जिसमें मेहंदी से लेकर हल्दी और शादी के सभी फंक्शन्स धूम-धाम से हुए थे।

मिलकर लिया था अलग होने का फैसला

तलाक का अनाउंसमेंट कर दोनों ने लिखा था कि हमने मिलकर अलग होने का फैसला किया है। हमने अपना बेस्ट दिया और सब कुछ दिया। यह हमारे लिए काफी मुश्किल फैसला था क्योंकि हम बतौर परिवार बड़े हो रहे थे।

महीका भी करती हैं अगस्त्य के साथ टाइम स्पेंड

वैसे भले ही हार्दिक और नताशा का तलाक हो गया है, लेकिन बेटे अगस्त्य की परवरिश दोनों मिलकर कर रहे हैं। महीका भी कई बार हार्दिक के बेटे के साथ टाइम स्पेंड करती दिखी हैं।

Hardik Pandya

