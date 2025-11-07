Haq & Jatadhara Box Office Day 1: बॉक्स ऑफिस की रेस में कौन निकला आगे, जानें पहले दिन की कमाई
संक्षेप: इमरान की 'हक' आज यानी 7 नवंबर को रिलीज हो गई है। 'हक' के साथ ही सोनाक्षी सिन्हा की हॉरर मूवी 'जटाधारा' रिलीज हुई है। दोनों ही फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटीशन रहा है।
Haq & Jatadhara Box Office Day 1: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी और एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म 'हक' के रिलीज का दर्शकों को लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में इमरान की 'हक' आज यानी 7 नवंबर को रिलीज हो गई है। 'हक' के साथ ही सोनाक्षी सिन्हा की हॉरर मूवी 'जटाधारा' रिलीज हुई है। दोनों ही फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटीशन रहा है। इसी बीच अब 'हक' और 'जटाधार' के पहले दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुकी हैं। आइए जानते हैं कलेक्शन की रेस में किसने किसको पछाड़ा है।
'हक' ने दिया 'जटाधार' को टक्कर
इमरान हाशमी और एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म 'हक' एक लीगल ड्रामा है, जो 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है और शाह बानो के वास्तविक जीवन से प्रेरित है। मूवी में दिखाया गया कि कैसे एक मुस्लिम महिला की अपने हक की लड़ाई पूरे देश की मुस्लिम महिलाओं का हक बन गई। ऐसे में अब 'हक' के ओपनिंग डे के शुरुआती कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'हक' ने पहले दिन खबर लिखने तक 1.36 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये अभी फाइनल आंकड़ा नहीं है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट और भी बेहतर हों।
उम्मीद पर खरी नहीं उतरी 'जटाधारा'
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और एक्टर सुधीर बाबू की फिल्म 'जटाधारा' को फैंस काफी एक्साइटेड थे। मूवी का ट्रेलर आने के बाद हर कोई सोनाक्षी को इस दमदार रोल में देखने के लिए बेताब था। ऐसे में 'जटाधारा' ने शुक्रवार को थिएटर में दस्तक दी। मूवी को क्रिटिक्स के ठीक ठाक रिव्यू मिले हैं। ऐसे में अब 'जटाधारा' के ओपनिंग डे के शुरुआती कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'जटाधारा' ने पहले दिन खबर लिखने तक 0.51 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये अभी फाइनल आंकड़ा नहीं है। उम्मीद है कि फाइनल रिपोर्ट और भी बेहतर हों।
