Haq Box Office Day 11: वीकेंड के बाद धड़ाम से गिरी 'हक', सोमवार की कमाई कर देगी निराश को कर डाली इतनी कमाई

संक्षेप: 'हक' के साथ सोनाक्षी सिन्हा की हॉरर मूवी 'जटाधारा' भी सेम डे रिलीज हुई थी। ऐसे में दोनों ही फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा है। इसी बीच अब 'हक' के 11वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुकी हैं।

Mon, 17 Nov 2025 10:08 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Haq Box Office Collection Day 11: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी और एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म 'हक' ने लोगों के दिलों को छुआ है। ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। 'हक' इसी महीने 7 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है। 'हक' के साथ सोनाक्षी सिन्हा की हॉरर मूवी 'जटाधारा' भी सेम डे रिलीज हुई थी। ऐसे में दोनों ही फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा है। इसी बीच अब 'हक' के 11वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुकी हैं। आइए जानते हैं मूवी ने कितना कमा लिया?

वीकेंड के बाद धड़ाम हुई 'हक'

इमरान हाशमी और एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म 'हक' एक लीगल ड्रामा है, जो 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है और शाह बानो के वास्तविक जीवन से प्रेरित है। मूवी में दिखाया गया कि कैसे एक मुस्लिम महिला की अपने हक की लड़ाई पूरे देश की मुस्लिम महिलाओं का हक बन गई। वहीं, अब अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' भी रिलीज हो गई है। ऐसे में कमाई में असर पड़ता नजर आया। 42 करोड़ रुपए के बजट में बनी 'हक' ने ओपनिंग डे पर 1.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ऐसे में अब इसके मंडे के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'हक' ने 11वें दिन खबर लिखने तक 0.24 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 17.19 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'हक' का कलेक्शन

डे 1- 1.75 करोड़ रुपये

डे 2- 3.35 करोड़ रुपये

डे 3- 3.85 करोड़ रुपये

डे 4- 1.05 करोड़ रुपये

डे 5- 1.75 करोड़ रुपये

डे 6- 1.15 करोड़ रुपये

डे 7- 1.1 करोड़ रुपये

डे 8- 0.65 करोड़ रुपये

डे 9- 1.1 करोड़ रुपये

डे 10- 1.20 करोड़ रुपये

डे 11- 0.24 लाख रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 17.19 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

yami gautam emraan hashmi

