Haq Box Office Day 10: 'दे दे प्यार दे 2' भी नहीं हिला पाया 'हक' का सिंहासन, रविवार को कर डाली इतनी कमाई

संक्षेप: इमरान हाशमी और एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म 'हक' एक लीगल ड्रामा है, जो 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है और शाह बानो के वास्तविक जीवन से प्रेरित है। इसी बीच अब 'हक' के 10वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुकी हैं।

Haq Box Office Collection Day 10: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी और एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म 'हक' ने लोगों के दिलों को छुआ है। ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। 'हक' इसी महीने 7 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है। 'हक' के साथ सोनाक्षी सिन्हा की हॉरर मूवी 'जटाधारा' भी सेम डे रिलीज हुई थी। ऐसे में दोनों ही फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा है। इसी बीच अब 'हक' के 10वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुकी हैं। आइए जानते हैं मूवी ने कितना कमा लिया?

'दे दे प्यार दे 2' भी नहीं बिगाड़ पाया 'हक' का खेल इमरान हाशमी और एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म 'हक' एक लीगल ड्रामा है, जो 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है और शाह बानो के वास्तविक जीवन से प्रेरित है। मूवी में दिखाया गया कि कैसे एक मुस्लिम महिला की अपने हक की लड़ाई पूरे देश की मुस्लिम महिलाओं का हक बन गई। वहीं, अब अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' भी रिलीज हो गई है। ऐसे में कमाई में असर पड़ता नजर आया। 42 करोड़ रुपए के बजट में बनी 'हक' ने ओपनिंग डे पर 1.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ऐसे में अब इसके रविवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'हक' ने 8वें दिन खबर लिखने तक 1.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 16.95 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'हक' का कलेक्शन डे 1- 1.75 करोड़ रुपये

डे 2- 3.35 करोड़ रुपये

डे 3- 3.85 करोड़ रुपये

डे 4- 1.05 करोड़ रुपये

डे 5- 1.75 करोड़ रुपये

डे 6- 1.15 करोड़ रुपये

डे 7- 1.1 करोड़ रुपये

डे 8- 0.65 करोड़ रुपये

डे 9- 1.1 करोड़ रुपये

डे 10- 1.20 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)