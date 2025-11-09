Hindustan Hindi News
यामी की फिल्म ने सोनाक्षी की जटाधारा को छोड़ा पीछे, दो दिन में हक ने कमाए इतने करोड़

संक्षेप: Haq and Jatadhara Box Office Collection: 7 नवंबर को यामी गौतम की हक और सोनाक्षी सिन्हा की जटाधारा रिलीज हुई थी। आइए जानते हैं दूसरे दिन किस फिल्म ने की कितनी कमाई। 

Sun, 9 Nov 2025 06:19 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यामी गौतम और इमरान हाशमी की हक सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। हक के साथ सोनाक्षी सिन्हा और शिल्पा शिरोडकर की फिल्म जटाधारा भी 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। हक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म की ठीक-ठाक शुरुआत हुई है। वहीं, सोनाक्षी सिन्हा की जटाधारा की शुरुआत काफी स्लो हुई है। लगातार दूसरे दिन यामी गौतम की हक ने सोनाक्षी सिन्हा की जटाधारा से ज्यादा कमाई की है।

हक का दो दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

हक ने दो दिन में 5.10 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने पहले दिन 1.75 करोड़ कमाए थे। वहीं, दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 3.35 करोड़ की कमाई की है। इस तरह फिल्म ने दो दिन में 5.10 करोड़ की कमाई की है।

जटाधारा के दो दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सोनाक्षी सिन्हा की जटाधारा की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 1.07 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने 0.89 करोड़ की कमाई की थी।इस तरह फिल्म ने दो दिन में 1.96 करोड़ की कमाई की है।

हक की बात करें तो ये फिल्म शाहबानो केस पर आधारित है। फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाशमी अहम किरदार में नजर आए हैं। वहीं, फिल्म को डायरेक्ट किया है सुपर्ण वर्मा ने। सोनाक्षी सिन्हा की जटाधारा की बात करें तो इस फिल्म को अभिषेक जैसवाल और वेंकट कल्याण ने डायरेक्ट किया है।

