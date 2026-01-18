Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडHappy Patel Khatarnak Jasoos VS Rahu Ketu Box Office collections Day 2 Pulkit Samrat Film Beat Vir Das Movie On Saturday
Happy Patel VS Rahu Ketu Box Office: दूसरे दिन 'राहु केतु' ने दिखाया रंग, 'हैप्पी पटेल' से की ज्यादा कमाई, जानें-टोटल

Happy Patel VS Rahu Ketu Box Office: दूसरे दिन 'राहु केतु' ने दिखाया रंग, 'हैप्पी पटेल' से की ज्यादा कमाई, जानें-टोटल

संक्षेप:

वरुण शर्मा-पुलकित सम्राट की जोड़ी 'राहु केतु' में धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये दोनों फिल्में अलग-अलग जॉनर की है, जिसकी कहानी भी बहुत अलग है। दोनों मूवीज को क्रिटिक्स के मिले-जुले रिव्यू मिले हैं।

Jan 18, 2026 09:27 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Happy Patel VS Rahu Ketu Box Office Day 2: सिनेमाघरों में 16 जनवरी, 2026 को एक साथ दो धमाकेदार फिल्में रिलीज हुईं। एक तरफ जहां, वीर दास, मिथिला पालकर, मोना सिंह स्टारर 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाने आया। वहीं, वरुण शर्मा-पुलकित सम्राट की जोड़ी 'राहु केतु' में धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये दोनों फिल्में अलग-अलग जॉनर की है, जिसकी कहानी भी बहुत अलग है। दोनों मूवीज को क्रिटिक्स के मिले-जुले रिव्यू मिले हैं। फिल्म ने पहले दिन ठीक ठाक शुरुआत की है। वहीं, अब 'हैप्पी पटेल' और 'राहु केतु' के दूसरे दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। चलिए आपको भी बताते हैं कि इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हैप्पी पटेल-राहु केतु के बीच भिड़ंत

वीर दास द्वारा डायरेक्टेड 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' इस शुक्रवार, 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में वीर दास, प्रियांशु चटर्जी, संजय दत्त, शारिब हाशमी और इमरान खान हैं। आमिर खान, जिन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की है, एक कैमियो रोल में नजर आएंगे। इस मूवी के साथ इमरान खान ने सालों बाद वापसी की है। वीर दास फिल्म में मुख्य भूमिका में ये एक कॉमेडी जोनर है। हैप्पी पटेल के ओपनिंग डे पर 1.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ऐसे में अब इसके शनिवार के रिपोर्ट के सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, वीर दार की मूवी ने दूसरे दिन 1.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 2.75 करोड़ रुपये हो गया है।

'राहु केतु' ने दूसरे दिन किया शानदार कलेक्शन?

कॉमेडी फिल्मों की हिट जोड़ी पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटी है। निर्देशक विपुल गर्ग की नई फिल्म 'राहु केतु' में ये जोड़ी धमाल मचाने आ गई है। इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के ठीक ठाक रिव्यू मिले हैं। रिलीज के साथ 'राहु केतु' का सामना वीर दार की 'हैप्पी पटेल' के साथ हुआ। ऐसे में अब 'राहु केतु' के शनिवार के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सामने आ चुके हैं। ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने 1.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, शनिवार को इसने लंबी छलांग लगाई। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की मूवी ने दूसरे दिन 1.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 2.60 करोड़ रुपये हो गया है। फिलहाल ये अभी फाइनल आंकड़े नहीं है। उम्मीद है फाइनल रिपोर्ट और भी बेहतर होंगे।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
pulkit samrat Aamir Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।