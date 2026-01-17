Happy Patel VS Rahu Ketu Box Office: पहले दिन किस फिल्म ने मारी बाजी, किसकी निकली हेकड़ी, जानें डे-1 कलेक्शन

संक्षेप: 16 जनवरी, 2026 को वीर दास की 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' और पुलकित सम्राट की 'राहू केतु' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म को क्रिटक्स को मिले-जुले रिव्यू मिले हैं। ऐसे में अब इन दोनों फिल्मों के ओपनिंग कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

Happy Patel VS Rahu Ketu Box Office: सिनेमाघरों में कल यानी 16 जनवरी, 2026 को एक साथ दो धमाकेदार फिल्में रिलीज हुईं। एक तरफ जहां, वीर दास, मिथिला पालकर, मोना सिंह, शारिब हाशमी स्टारर 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाने आया। वहीं, वरुण शर्मा-पुलकित सम्राट की जोड़ी 'राहु केतु' में धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये दोनों फिल्में अलग-अलग जॉनर की है, जिसकी कहानी भी बहुत अलग है। दोनों मूवीज को क्रिटिक्स के मिले-जुले रिव्यू मिले हैं। ऐसे में अब फिल्म रिलीज के बाद सभी को 'हैप्पी पटेल' और 'राहु केतु' के ओपनिंग डे कलेक्शन का बेसब्री से इंतजार है। चलिए आपको भी बताते हैं कि इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है?

हैप्पी पटेल-राहु केतु में हुई कड़ी टक्कर वीर दास द्वारा डायरेक्टेड 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' इस शुक्रवार, 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में वीर दास, प्रियांशु चटर्जी, संजय दत्त, शारिब हाशमी और इमरान खान हैं। आमिर खान, जिन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की है, एक कैमियो रोल में नजर आएंगे। इस मूवी के साथ इमरान खान ने सालों बाद वापसी की है। वीर दास फिल्म में मुख्य भूमिका में ये एक कॉमेडी जोनर है। अब हैप्पी पटेल के डे वन कलेक्शन की बात करें तो Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, वीर दार की मूवी ने ओपनिंग डे पर 1.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिलहाल ये अभी फाइनल आंकड़े नहीं है। उम्मीद है फाइनल रिपोर्ट और भी बेहतर होंगे।