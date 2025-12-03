Hindustan Hindi News
फ्लॉप के नाम पर भड़के आमिर खान, हीरो की कर दी पिटाई, अगली फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो वायरल

Wed, 3 Dec 2025 05:39 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की अगली फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो इतना धांसू है कि लोगों की हंसी नहीं रुक गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो रिलीज के साथ ही वायरल होना शुरू हो गया है। आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' का निर्देशन वीर दास के हाथ में है और यह उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू मूवी होगी। फिल्म में लीड हीरो भी वीर दास ही होंगे। उनके अलावा इसमें मोना सिंह और इमरान खान भी नजर आ सकते हैं।

फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो

आमिर खान और वीर दास की इस फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' के अनाउंसमेंट वीडियो में एक मूवी स्क्रीनिंग के बाहर सोफा पर बैठकर दोनों को बातचीत करते दिखाया गया है। आमिर खान जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो वीर दास से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि फिल्म में एक्शन होगा, कहां है? इस पर वीर दास अपने पिटने वाले सीन्स को एक्शन बताते हैं और जब हीरोइन उन्हें चांटे मारती है उसे रोमांस बताते हैं। वीर दास यहीं पर नहीं रुकते, वो बताते हैं कि उन्होंने खुद को ही इस फिल्म में आइटम गर्ल साइन किया है।

आमिर खान कर देते हैं पिटाई

जब वीर दास आमिर खान को भड़कते हुए देखते हैं तो वह कहते हैं कि ऑडियंस फिल्म देख रही है, क्या पता उन्हें पसंद आ जाए। इस पर आमिर खान उनकी तरफ हाथ दिखाकर कहते हैं कि यह फिल्म फ्लॉप होगी। वो कहते हैं कि दरवाजा खुलते ही पब्लिक बाहर आकर हमें गाली देगी। इस पर वीर दास बड़े शालीन लहजे में कह देते हैं कि सर फ्लॉप तो सबकी होती है, आपकी लाल सिंह..। इतने में आमिर खान भड़क जाते हैं और वीर दास को पीटना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं- एक फिल्म क्या फ्लॉप बना दी, सब उसी के पीछे पड़ गए हैं।

फैंस को टीजर-ट्रेलर का इंतजार

लेकिन आमिर खान जब वीर दास को पीट रहे होते हैं उसी वक्त ऑडियंस बाहर आती है और बताती है कि यह फिल्म बहुत अलग हटकर है और लोगों को पसंद आई। अब देखना यह है कि लोगों को जिस तरह यह फिल्म इस अनाउंसमेंट वीडियो में पसंद आती है, क्या उसी तरह ऑडियंस को यह असल में भी रिलीज के वक्त पसंद आएगी। हालांकि अभी दर्शकों को इसके टीजर और ट्रेलर का भी बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। क्योंकि उसके बाद कहानी और बाकी तमाम चीजों के बारे में क्लैरिटी मिलेगी।

