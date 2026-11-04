खुद अंधेरे में रहकर बिखेरा उजाला, हनुमान अंश से रातों-रात बने स्टार, अब मिलेगी आंखों की रोशनी
हनुमान अंश का गाना ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान…’ तो आपने सुना ही होगा। इस गाने को अपनी आवाज देने वाले सुनील लोधी बचपन से नेत्रहीन हैं, लेकिन अब उनका इलाज शुरू हो गया है।
बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही फिल्म ‘हनुमान अंश’ सफलता के नए कीर्तिमान रच रही है। फिल्म को रिलीज हुए 90 दिन हो गए हैं और अभी भी यह फिल्म ठीक-ठाक कमाई कर रही है। अब तक इस फिल्म ने भारत में 342.64 करोड़ (नेट) और वर्ल्डवाइड 453.09 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं अब इसका वायरल भजन ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान…’ गाने वाले सुनील लोधी की किस्मत चमक गई है।
भजन 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान...' ने रातों-रात बनाया स्टार
फिल्म के गानों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, खासकर “मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान...।” यह गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस गाने को बुंदेलखंड (मध्य प्रदेश) के सिंगर सुनील लोधी ने गाया है। गाना वायरल होने के बाद सुनील लोधी रातों-रात देश-दुनिया में छा गए।
हालांकि, जब प्रशंसकों को यह जानकारी मिली कि करोड़ों दिलों को अपनी आवाज से छूने वाले सुनील लोधी खुद जन्म से देख नहीं सकते, तो फैंस का दिल बैठ गया। लेकिन अब सुनील और उनके चाहने वालों के लिए एक बेहद खुशखबरी आई है।
मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन आया आगे
सुनील लोधी की प्रतिभा और स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश उनके इलाज की व्यवस्था की गई है। सुनील की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है।
सुनील लोधी ने भावुक पोस्ट शेयर कर मांगी दुआएं
इलाज शुरू होने पर सिंगर सुनील लोधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, “हे ईश्वर! आपने अब तक बहुत सहारा दिया है, हर मुश्किल में हौसला दिया है। आज मेरी आंखों के इलाज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप सभी की दुआओं और आशीर्वाद से एक नई उम्मीद जगी है। प्रभु से बस इतनी-सी प्रार्थना है कि मेरे जीवन में भी रोशनी लौट आए और मैं इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख सकूं। मेरे माता-पिता का वर्षों का इंतजार पूरा हो, मेरे अपनों की दुआएं कबूल हों। आप सभी से निवेदन है कि मेरे लिए दिल से प्रार्थना कीजिए। आपका प्यार, आशीर्वाद और दुआएं ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। हे प्रभु! अब बस एक कृपा और कर देना… मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा देना। जय श्री राम!”
ओटीटी पर कब आएगी ‘हनुमान अंश’?
अभी तक मेकर्स ने इसकी ओटीटी डील फाइनल नहीं की है। कहा जा रहा है कि मेकर्स ‘हनुमान अंश’ के 100 दिन पूरे होने के बाद ही आधिकारिक अनाउंसमेंट करेंगे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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