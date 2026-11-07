'Hanuman Ansh OTT: 342.74 करोड़ के धमाके के बाद OTT पर दस्तक देगी फिल्म, नोट कर लें रिलीज डेट!
OTT Release: साल 2026 की स्लीपर हिट फिल्म हनुमान अंश अब ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से कमाल दिखाया, उसने हर किसी को हैरान कर दिया था। आइए जानते हैं कब और कहां देख सकेंगे हनुमान अंश?
साल 2026 मनोरंजन के लिहाज से काफी शानदार रहा है। इस साल एक से बढ़कर एक फिल्मों ने सिनेमाघरों में दस्तक दीं। कुछ फिल्में हिट हुईं तो कुछ फ्लॉप, लेकिन इन सबके बीच एक फिल्म ऐसी थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई से सबको हैरान कर दिया। इस फिल्म का नाम है हनुमान अंश। हनुमान अंश जब रिलीज हुई थी तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित होगी। अगर आप इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए हैं तो अब आप इसे घर बैठे एंजॉय कर पाएंगे।
कब और कहां रिलीज हो रही हनुमान अंश?
हनुमान अंश की ओटीटी रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के बाद ये फिल्म अब सोनी लिव पर रिलीज होने जा रही है। सोनी लिव पर ये फिल्म 27 नवंबर को दस्तक देगी।
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क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
फिल्म के ओटीटी रिलीज के ऐलान से दर्शक काफी खुश हैं। एक यूजर ने लिखा- मुझे दुख था कि ये फिल्म मैं सिनेमाघर में नहीं देख पाया था। अब इस फिल्म को मैं घर बैठे देख पाऊंगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा- अब ये फिल्म एचडी में देखने को मिलेगी। वहीं, बहुत सारे यूजर्स ने हार्ट इमोजी बनाकर अपनी खुशी जाहिर की है।
जब लगा फ्लॉप हो जाएगी हनुमान अंश
हनुमान अंश की बात करें तो ये एक छोटे बजट की फिल्म थी। फिल्म जब रिलीज हुई थी तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन इस फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ (मौखिक प्रचार) से काफी फायदा मिला। पहले तीन दिन में दिस फिल्म के शोज लगातार कम होते जा रहे थे, वो फिल्म 50 दिनों से भी ज्यादा सिनेमाघरों में लगी रही।
कितना था फिल्म का बजट और कितनी हुई कमाई?
हनुमान अंश का बजट 2 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भारत में करीब 342.74 करोड़ की कमाई की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। ये फिल्म 7 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है।
क्या है हनुमान अंश फिल्म का प्लॉट?
हनुमान अंश की कहानी की बात करें तो ये फिल्म जीवनी-आधारित एक आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी संत नीम करोली बाबा के शुरुआती जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे कम उम्र में अपनी माता की मृत्यु के बाद, लक्ष्मीनारायण शर्मा (जो आगे चलकर नीम करोली बाबा बने) भगवान राम की खोज में घर छोड़ देते हैं।
वायरल हुआ था फिल्म का भजन
इस फिल्म का भजन मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दई सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस लोकप्रिय भजन को नेत्रहीन बुंदेलखंडी लोक गायक सुनील लोधी ने गाया है। बता दें, हनुमान अंश की ओटीटी रिलीज डेट का ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब फिल्म मेकर्स के बीच राइट्स को लेकर बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट्स की मानें 2 करोड़ के बजट में बनी डिवोशनल ड्रामा फिल्म के निर्माताओं के बीच ही मतभेद हो गए हैं। हनुमान अंश को लेकर मेकर्स ने बयान भी जारी किया है।
विशाल चतुर्वेदी ने जारी किया आधिकारिक बयान
फिल्म के डायरेक्टर डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर नम्रता जी सिंह ने आधिकारिक बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने कहा, "हनुमान अंश एक ऑथराइज्ड चैनल है। कंपनी इस बात से भली भांति वाकिफ है कि एक व्यक्ति खुद को फिल्म के राइट्स डील करने के लिए ऑथराइज्ड बता रहा है, लेकिन किसी के पास भी ये सिंगल अथॉरिटी नहीं है।"
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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विशेषज्ञता
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ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना