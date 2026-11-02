'हनुमान अंश' की बंपर कमाई के बाद अब मेकर्स ने दी सख्त चेतावनी, कहा- फिल्म के राइट्स पर अकेले...
फिल्म हनुमान अंश के मेकर्स ने स्पेशलयी एक वॉर्निंग दी है सभी को। उनका कहाना है कि फिल्म के राइट्स पर सिर्फ एक का हक नहीं होगा। आगे क्या नए रूल उन्होंने बनाए हैं फिल्म की क्रू और कास्ट के लिए यह भी बताते हैं।
हनुमान अंश फिल्म ने इस साल खूब धमाल मचाया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की। लेकिन अब 'हनुमान अंश' की टीम ने एक स्टेटमेंट जारी करके यह स्पष्ट किया है कि मूवी के राइट्स, पब्लिसिटी और ऑफिशियल कम्यूनिकेशन को संभालने की अथॉरिटी किसके पास है। स्वम्भु मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटिड ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंटली फिल्म को रिप्रजेंट नहीं कर सकता और न ही उसकी ओर से कोई फैसला ले सकता है।
मेकर्स ने क्या अनाउंस किया
प्रोडक्शन हाउस ने क्लीयर किया कि फिल्म से जुड़े सभी फैसले, इसके प्रोड्यूसर्स के बीच हुए समझौतों के अनुसार ही लिए जाने चाहिए। इसने फिल्म के नाम पर किए जाने वाले किसी भी अनऑथराइज्ड दावे और लेन-देन के खिलाफ हैं।
कौन हैं ऑफिशियल 4 प्रोड्यूसर्स
स्वम्भु मीडिया नेटवर्क ने नम्रता जी सिंह, डॉक्टर विशाल चतुर्वेजी, रागिनी सोना और अनुप्रिया नागर को 4 ऑफिशियल प्रोड्यूसर्स बताया है हनुमान अंश का। कंपनी के मुताबिक फिल्म से रिलेटेड सभी राइट्स थिएटर, ओटीटी, टीवी, म्यूजिक, गेमिंग और लाइसेंस राइट्स भारत और ओवरसीस प्रोड्यूसर्स के बीच हुए अग्रीमेंट्स द्वारा ही नियंत्रित होंगे।
कौन लेंगे फैंसले
स्टेटमेंट में यह भी क्लीयर किया गया है कि जो भी फैसले होंगे पब्लिसिटी, अवॉर्ड नॉमिनेशन्स, बिजनेस पार्टनरशिप और कमर्शियल राइट्स को लेकर वो कोई एक इंसान नहीं कर सकता। इसके लिए सभी प्रोड्यूसर्स का अप्रूवल चाहिए होगा।
ये 2 हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
कोई कन्फ्यूजन ना हो तो फिल्म की ओर से कौन बोल सकता है इसलिए नम्रता जी सिंह और डॉ. विशाल चतुर्वेदी को अपॉइंट किय है बतैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो पब्लिक रिलेशन्स, मार्केटिंग, अवॉर्ड्स और पार्टनरशिप को देखेगें।
फिल्म की कास्ट के लिए भी ऑर्डर
इतना ही नहीं प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म की कास्ट और क्रू को भी कहा है कि वो फिल्म पब्लिक अपीयरेंस से पहले या प्रोजेक्ट के बारे में बोलने से पहले अप्रूवल लेंगे। इसमें इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, यूट्यूब शोज और बाकी प्रमोशनल प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।
फिल्म के अधिकारों और इसके राइट्स को प्रोटेक्ट रखने पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नम्रता जी सिंह और डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने कहा कि हनुमान अंश दुनिया भर में महाराज जी के भक्तों की है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी रक्षा करें। कंपनी ने यह भी चेतावनी दी है कि फिल्म के नाम, क्रेडिट या बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) के दुरुपयोग की किसी भी कोशिश के खिलाफ, वे जरूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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