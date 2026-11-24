स्विगी में डिलीवरी करते थे ‘हनुमान अंश’ के हीरो, बोले- फिल्म के लिए मुझे 15 लाख नहीं, 50 हजार…
Hanuman Ansh Fees: ‘हनुमान अंश’ के हीरो शोभिनव सत्या ने 15 लाख रुपये फीस मिलने की खबर को गलत बताया। उन्होंने स्विगी में डिलीवरी करने का अनुभव भी साझा किया।
‘हनुमान अंश’ साल 2026 की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। महज 1.5 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 447.48 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म में नीम करोली बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनव सत्या अब चर्चा में हैं। फिल्म की सफलता के बीच शोभिनव ने अपनी फीस को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म से पहले वह स्विगी में डिलीवरी का काम किया करते थे।
मुझे 15 लाख नहीं मिले हैं- शोभिनव
शोभिनव सत्या ने उन रिपोर्ट्स को गलत बताया है, जिनमें दावा किया गया था कि उन्हें ‘हनुमान अंश’ के लिए 15 लाख रुपये मिले थे। दरअसल, फिल्म की रिलीज के बाद कलाकारों की फीस को लेकर एक लिस्ट सामने आई थी। इसमें दावा किया गया था कि शोभिनव को 15 लाख रुपये, चंदन के आनंद (राम नंदन भोसले) को 8 लाख रुपये, विहान शेडगे (छोटे नीम करोली बाबा) को 5 लाख रुपये, अनिल रस्तोगी (महंत जी) को 4 लाख रुपये, पूर्णिमा तिवारी (राम बेटी शर्मा) को 3.5 लाख रुपये और गुलशन पांडे (इंस्पेक्टर धर्म सिंह) को 3 लाख रुपये मिले थे।
वो फीस वाली लिस्ट गलत है- शोभिनव
गेम चेंजर्स विद एमजे के इंटरव्यू में शोभिनव से पूछा गया कि क्या उन्हें फिल्म के लिए 15 लाख रुपये मिले थे? इस पर उन्होंने कहा, 'नहीं, 15 लाख... दरअसल, जो लिस्ट आई थी, उसमें 15 लाख, 8 लाख... आप जब उन सबको जोड़ना शुरू करेंगे, तो वह लिस्ट एक करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच जाती है। अगर ऐसा है, तो हमारी फिल्म एक करोड़ 70 लाख में नहीं बन पाती?'
शोभिनव को ‘हनुमान अंश’ के लिए कितनी फीस मिली?
इसके बाद शोभिनव से पूछा गया कि आखिर उन्हें इस फिल्म के लिए कितनी फीस मिली? इस पर शोभिनव ने कहा, “मतलब, ऐसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। बहुत नॉमिनल कॉस्ट थी।” होस्ट ने पूछा, “50 हजार में आपने मूवी कर दी? और आज जब मूवी 500 करोड़ की बनती है…।” शोभिनव बोले, “नहीं, नहीं, ऐसे कहेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। रेंज बोलिए। 50 हजार से 1 लाख।” होस्ट ने कहा, “अच्छा, एक लाख रुपये में आपने इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कर दी? आप मेन हीरो रहे… पूरी फिल्म में जो किरदार था…।" शोभिनव बोले, "उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर वाले काम के लिए अलग से मिले थे।”
स्विगि में काम करते थे शोभिनव
इंटरव्यू में शोभिनव ने अपने उस दौर के बारे में भी बताया, जब वह स्विगी में डिलीवरी का काम करते थे। उन्होंने बताया कि उनके नानाजी की मृत्यु के बाद उन्हें काम करने की सलाह दी गई थी। शोभिनव ने कहा, ‘फाइनेंशियल... नहीं... फाइनेंशियल परिस्थिति की बात नहीं है। मेरे नानाजी की डेथ हुई थी, वो भी काफी समय से बोल रहे थे कि कहीं जाकर कुछ काम कर लो। चार काम कर लो, चार पैसे आएंगे तो कम से कम दिमाग थोड़ा शांत रहेगा।’ होस्ट ने उनसे पूछा कि वह दिन में कितनी देर काम करते थे और क्या डिलीवरी के लिए स्कूटर लेकर जाते थे? इस पर शोभिनव ने कहा कि डिलीवरी का काम करने के बाद उनके मन में डिलीवरी पार्टनर्स के लिए सम्मान और बढ़ गया। उन्होंने एक घटना याद करते हुए बताया, 'एक बार ऐसा हुआ कि पूरे दिन की कमाई मेरी 500 रुपये थी। और मुझसे एक गलती हो गई। मेरे एक और डिलीवरी पार्टनर थे, भाई थे हमारे। वो भी उसी बिल्डिंग में जा रहे थे। वो दूसरी फ्लोर पर जा रहे थे और उन्होंने दूसरी जगह डिलीवर कर दिया। तो मुझे 2000 का फाइन देना पड़ गया। मतलब 500 रुपये कमाए थे एक दिन में और 2000 चले गए।'
ओटीटी पर कब आएगी ‘हनुमान अंश’?
‘हनुमान अंश’ थिएटर में 100 दिन पूरे करने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म 27 नवंबर के दिन नेटफ्लिक्स पर आएगी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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