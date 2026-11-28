'शाहरुख खान के जैसे ही मेरी कहानी'! 'हनुमान अंश' के सफल होते किंग खान से शोभिनव सत्या ने की अपनी तुलना
शाहरुख खान ने टेलीविजन पर 'फौजी' के साथ डेब्यू था। ये शो साल 1989 में आया था और इसी शो से उन्होंने घर-घर में एक खास पहचान मिली। इसके बाद किंग खान ने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का दम दिखाया।
नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित माइथोलॉजिकल 'हनुमान अंश' ने एक नया इतिहास रचा है। ये फिल्म 12 जनवरी को सिनेमाघरों रिलीज हुई। 'हनुमान अंश' ने कई बड़ी फिल्मों के कलेक्शन को तगड़ी टक्कर दी है। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' महज दो करोड़ के बजट में बनी थी और इसने पूरी दुनिया भर में 450 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। 'हनुमान अंश' की सफलता ने अभिनेता शोभिनव सत्या को चर्चा में ला दिया है, लेकिन अभिनेता बनना कभी उनके शुरुआती प्लान का हिस्सा नहीं था। फिल्म में शोभिनव ने नीम करौली बाबा का किरदार निभाया है। हाल में शोभिनव ने एक इंटरव्यू में अपने सफर की तुलना टेलीविजन पर शाहरुख खान के शुरुआती दिनों से की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?
'फौजी' में शुरुआत में एक छोटा रोल मिला था
शोभिनव सत्या ने हाल ही में 'वैरायटी इंडिया' को अपना इंटरव्यू दिया है। इस दौरान शोभिनव सत्या ने बताया कि कैसे वे अचानक असिस्टेंट डायरेक्टर से 'हनुमान अंश' के मुख्य किरदार तक पहुंच गए। हकीकत में वो पहले 'हनुमान अंश' फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जुड़े थे, लेकिन डायरेक्टर चतुर्वेदी को नीम करौली बाबा का किरदार निभाने के लिए सही व्यक्ति नहीं मिल रहा था। ऐसे में उनकी नजर मुझ पर पड़ी। उन्हें मुझमें और आध्यात्मिक गुरु के बीच कुछ समानता नजर आई। बस फिर क्या था, डायरेक्टर ने मुझे यह रोल ऑफर कर दिया। इस ऑफर को मिलने के वक्त को याद करते हुए, शोभिनव ने शाहरुख खान के शुरुआती टीवी करियर का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि शाहरुख खान को भी 'फौजी' में शुरुआत में एक छोटा रोल मिलना था, लेकिन बाद में वे उस शो के लीड एक्टर बन गए।
ऐसे शाहरुख को मिला 'फौजी' का रोल
शोभिनव ने कहा, 'शाहरुख खान की कहानी यह है कि वह 'फौजी' सीरीज में एक छोटा सा किरदार निभा रहे थे। मेल लीड एक्टर निभाने वाले एक्टर के पास कोई और प्रोजेक्ट था। वह डायरेक्टर के बेटे थे। ऐसे में शाहरुख खान को 'फौजी' का हीरो बना दिया गया। कभी-कभी चीजें अचानक बदल जाती हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था, तभी डायरेक्टर (विशाल चतुर्वेदी) ने मुझसे कहा कि मैं इस फिल्म का हीरो हूं।'
शायद कोई दैवीय शक्ति मेरी स्थिति बदल रही थी
एक्टर ने आगे कहा, 'कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं होता। उस समय मुझे लगा कि मेरी जिंदगी ठीक चल रही थी। एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर मैं कुछ पैसे कमा रहा था और मेरा काम चल रहा था। शायद कोई दैवीय शक्ति मेरी स्थिति बदल रही थी।'
कैसे कैमरे के पीछे से आगे तक का सफर किया तय
इसके बाद शोभिनव ने बताया कि कैसे उन्होंने कैमरे के पीछे से आगे आने तक का सफर तय किया। शोभिनव ने बताया कि उन्होंने हमेशा से कैमरे के पीछे काम करने की ओर ज्यादा झुकाव रहा है। उन्होंने माना कि अगर यह कोई और फिल्म होती, तो शायद वे एक्टिंग का मौका ठुकरा देते, क्योंकि उनका असली जुनून डायरेक्शन (निर्देशन) में है। उनके अनुसार, निर्देशकों का स्वाभाविक झुकाव कैमरे के सामने आने के बजाय पर्दे के पीछे काम करने की तरफ होता है।
'फौजी' के बारे में...
शाहरुख खान ने टेलीविजन पर 'फौजी' के साथ डेब्यू था। ये शो साल 1989 में आया था और इसी शो से उन्होंने घर-घर में एक खास पहचान मिली। कर्नल राज कुमार कपूर द्वारा निर्देशित दूरदर्शन की इस टीवी शो में शाहरुख ने लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय का किरदार निभाया था। इस रोल ने उन्हें शुरुआती पहचान दिलाई और उनके आगे के टेलीविजन और फिल्मी करियर की राह आसान कर दी।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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