'मेरा भोला है भंडारी' फेम हंसराज रघुवंशी को जान से मारने की धमकी, लॉरेन्स के नाम पर ₹15 लाख मांगे

संक्षेप: Hansraj Raghuvanshi: 'मेरा भोला है भंडारी' भजन से मशहूर हुए सिंगर हंसराज रघुवंशी को जान से मारने की धमकी दी गई है। लॉरेंस और गोल्डी बरार गैंग से जुड़े होने का दावा करते हुए हंसराज रघुवंशी से 15 लाख रुपये की मांग की है।

Sun, 26 Oct 2025 10:10 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Hansraj Raghuwanshi Death Threats: 'मेरा भोला है भंडारी' भजन से मशहूर हुए सिंगर हंसराज रघुवंशी को जान से मारने की धमकी दी गई है। लॉरेंस और गोल्डी बरार गैंग से जुड़े होने का दावा करते हुए हंसराज रघुवंशी से 15 लाख रुपये की मांग की है। सिंगर की तरफ से मोहाली में इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। आरोपी हंसराज रघुवंशी की शादी में शरीक हुआ था और पहले उसने उनके परिवार का भरोसा जीता। आरोपी ने गायक और उनके परिवार से 15 लाख रुपये की मांग की और पैसे न देने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दीं।

कहां-कब हुई हंसराज से पहली मुलाकात

पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी राहुल कुमार नागड़े के खिलाफ इस मामले में BNS की धारा 296, 351(2), 308(5) और आईटी एक्ट 67 के तहत एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में बताया गया है कि आरोपी की रघुवंशी से पहली मुलाकात उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई थी, जहां उन्होंने एक प्रोग्राम किया था। उसने पहले रघुवंशी परिवार का भरोसा जीता और फिर वह सिंगर का छोटा भाई बनकर लोगों को ठगने लगा। वह लगातार हंसराज के कार्यक्रमों में जाने लगा और खुद को उनका बड़ा भक्त बताते हुए उनसे नजदीकियां बढ़ाता गया।

लोगों में फैलाया यह भ्रम, उठाया फायदा

धीरे-धीरे उसने रघुवंशी के परिवार और टीम के मोबाइल नंबर हासिल कर लिए। उसने ‘राहुल रघुवंशी’ नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और लोगों में ऐसी इमेज बनाई कि वह गायक का सगा छोटा भाई है। उसने हंसराज से कहकर अपना अकाउंट फॉलो करवा लिया, ताकि लोगों को यकीन हो कि वह वाकई सगा भाई है। साल 2023 में हंसराज की शादी में भी वह शामिल हुआ और परिवार की और तस्वीरें और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने पास रख लिए। आरोपी राहुल ने लोगों को ठगना और उनसे महंगे गिफ्ट लेना शुरू कर दिया। वो ऑर्गनाइजर्स का भी फायदा उठाने लगा। वह ओडिशा की एक महिला को भी अपने साथ ले आया और उसे यकीन दिलाया कि वो हंसराज रघुवंशी का सगा भाई है।

अनफॉलो किया तो आने लगीं धमकियां

हंसराज और उनकी पत्नी कोमल सकलानी को जब इन घटनाओं की जानकारी मिली, तो उन्होंने आरोपी को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। इसके बाद से ही आरोपी का व्यवहार और आक्रामक हो गया। राहुल ने फोन और व्हाट्सऐप कॉल करके हंसराज, उनकी पत्नी और परिवार को जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दीं। उसने दावा किया कि वह लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग से जुड़ा है और यदि पैसे नहीं दिए गए तो वह गायक और उनके परिवार को जान से मार देगा। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने सोशल मीडिया पर गायक की छवि खराब करने वाली पोस्टें भी डालीं।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें

