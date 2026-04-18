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'मैं एक बुरे दौर से गुजर रही थी', सोहेल से तलाक के बाद ऐसी हो गई थी हंसिका मोटवानी की हालत, कहा- 'मेरी मां और भाई ने...'

Apr 18, 2026 04:16 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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शादी के कुछ सालों के बाद हंसिका मोटवानी ने आखिरकार पति सोहेल कथूरिया से तलाक ले लिया। एक्ट्रेस के तलाक की खबर ने उनके फैंस को काफी हैरान कर दिया था। तलाक के बाद से ही हंसिका अपनी पर्सनल लाइफ के कारण सुर्खियों में बनी हुई हैं।

'मैं एक बुरे दौर से गुजर रही थी', सोहेल से तलाक के बाद ऐसी हो गई थी हंसिका मोटवानी की हालत, कहा- 'मेरी मां और भाई ने...'

एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। हंसिका ने काफी वक्त तक सोहेल खतूरिया को डेट करने के बाद साल 2022 में उनसे धूमधाम से शादी की थी। उनकी शादी काफी सुर्खियों में बनी थी। वहीं, शादी के कुछ सालों के बाद हंसिका मोटवानी ने आखिरकार पति सोहेल कथूरिया से तलाक ले लिया। एक्ट्रेस के तलाक की खबर ने उनके फैंस को काफी हैरान कर दिया था। तलाक के बाद से ही हंसिका अपनी पर्सनल लाइफ के कारण सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने अलगाव के बारे में बात की और बताया कि कैसे उनके माता-पिता और भाई ने एक "बुरे दौर" में उनका साथ दिया।

हंसिका ने बताया कि तलाक के बाद थेरेपी ने उनकी कैसे मदद की

हंसिका मोटवानी को इस साल 11 मार्च को मुंबई की एक फैमिली कोर्ट ने सोहेल खतूरिया से शादी के 3 साल बाद आपसी सहमति से तलाक दे दिया। ऐसे में अब हंसिका ने हाल ही में Hauterrfly को अपना इंटरव्यू दिया और सोहेल संग अलगाव पर खुलकर बात की। अपने भाई के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए, हंसिका ने कहा, 'मैं और मेरा भाई एक-दूसरे के बहुत करीब हैं। उसने हर कदम पर मेरा साथ दिया; वह मेरे लिए एक मजबूत सहारा बनकर खड़ा रहा।'

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मेरी हालत देखकर मां काफी चिंता में थीं

हंसिका ने आगे कहा, 'मेरी मां और भाई, दोनों ने मुझसे कहा, 'अगर तुम इसमें सहज महसूस नहीं कर रही हो, तो इसे मत करो।' उन्होंने मुझे एक बहुत ही बुरे दौर से गुजरते हुए देखा था। मैं आमतौर पर एक बहुत ही खुशमिजाज इंसान हूं, इसलिए मुझे उस हालत में देखना उनके लिए काफी चिंताजनक था। उन्होंने मुझसे कहा, 'तुम जो भी फैसला लोगी, हम तुम्हारे साथ हैं।'

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थेरेपी ने एंग्जायटी से निपटना सिखाया

इंटरव्यू में आगे हंसिका ने थेरेपी लेने के बारे में बात करते हुए, बताया कि वह पिछले दो सालों से अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान दे रही हैं। उन्होंने कहा, 'मैं एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी और मानसिक सेहत के बारे में मुझे कोई समझ नहीं थी। मेरे उस बुरे दौर में एक दोस्त ने मुझे संभाला और कहा, 'चलो थेरेपी लेकर देखते हैं।' उसके बाद से अब दो साल हो चुके हैं, और इसने मेरी बहुत मदद की है, मुझे सही राह दिखाई है, और मुझे एक बेहतर इंसान बनने का तरीका सिखाया है। इसने मुझे उन मुश्किल हालातों से निपटना सिखाया, जिनसे निपटना मुझे पहले नहीं आता था।' उन्होंने आगे कहा कि थेरेपी ने उन्हें एंग्जायटी (घबराहट) से निपटना भी सिखाया।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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Hansika Motwani

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