हंसिका मोटवानी का हुआ तलाक, 4 साल में टूट गया रिश्ता; लेकिन नहीं मांगी एलिमनी

Mar 11, 2026 04:44 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
हंसिका मोटवानी और सोहेल की शादी जब हुई थी तो काफी चर्चा में रही थी। दोनों की शादी काफी ग्रैंड थी, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के बीच अनबन की खबर  आ रही थी।

हंसिका मोटवानी का हुआ तलाक, 4 साल में टूट गया रिश्ता; लेकिन नहीं मांगी एलिमनी

हंसिका मोटवानी ने चार साल पहले बिजनेसमैन सोहेल खतूरिया से शादी की थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि वह अब पति से अलग हो गई हैं। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया है। हंसिका और सोहेल की दिसंबर 2022 में शादी हुई थी। पिछले साल खबरें सामने आई थीं कि दोनों तलाक ले रहे हैं, लेकिन इस पर चुप्पी साधे रखी। अब मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी है।

हंसिका ने नहीं ली कोई एलिमनी

एक्ट्रेस ने आपसी सहमति से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हालांकि, उन्होंने एलमनी की मांग नहीं की है। सुनवाई के दौरान हंसिका के वकील के तौर पर अदानान शेख मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि शादी के बाद कपल कुछ ही समय साथ रहे, लेकिन इसी दौरान समझ गए कि दोनों के बीच काफी डिफ्रेंसेस हैं और यह उनकी रिलेशनशिप पर असर डाल रहे हैं।

दोनों के बीच होने लगी थी बहुत अनबन

कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कपल के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होने लगती थी। दोनों के बिहेवियर और लाइफस्टाइल में अंतर की वजह से दोनों के बीच में अनबन होने लगी। ऐसे में दोनों का एक घर मे साथ रहना मुश्किल हो रहा था। अब दोनों ने अलग होने का तय किया है। कई बार करीबी दोस्तों व परिवार ने दोनों से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करने के लिए भी कहा, लेकिन दोनों की दिक्तें ठीक नहीं हो पाईं।

काफी समय से रह रहे थे अलग

पिछले साल एचटी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि हंसिका और सोहेल कुछ समय से अलग रह रहे हैं। हंसिका अपनी मां के साथ रह रही थीं, जबकि सोहेल अपने माता-पिता के साथ रह रहे। हालांकि, उस समय जब सोहेल से इस बारे में पूछा गया था तब उन्होंने इससे इनकार किया था और कहा था कि यह सच नहीं है। लेकिन अब फैमिली कोर्ट से दोनों को तलाक की मंजूरी मिल गई है।

जयपुर में हुई थी ग्रैंड वेडिंग

हंसिका और सोहेल ने दिसंबर 2022 में शादी की थी। दोनों की जयपुर में ग्रैंड वेडिंग थी। इतना ही नहीं उनकी शादी को रिएलिटी टीवी शो में डॉक्यूमेंट किया था जिसे कहा गया था हंसिका लव शादी ड्रामा।

हंसिका से पहले इनसे की थी सोहेल ने शादी

बता दें कि हंसिका से पहले सोहेल ने रिंकी बजाज से शादी की थी। ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि रिंकी और हंसिका बेस्ट फ्रेंड्स थीं, लेकिन हंसिका और सोहेल दोनों ने इस बात को गलत बताया था। दोनों ने बताया था कि वे काफी सालों से एक-दूसरे को जानते थे क्योंकि सोहेल, हंसिका के भाई के दोस्त थे।

Hansika Motwani

