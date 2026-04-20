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'कास्टिंग काउच' को लेकर हंसिका मोटवानी ने कही ऐसी बात, भड़के यूजर्स, कहा- 'आपको पता है लेकिन आप…'

Apr 20, 2026 04:32 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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हंसिका एक बार फिर अपने एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में हैं। हंसिका ने शोबिज में कास्टिंग काउच पर अपने विचार शेयर करने के बाद खुद को एक ऑनलाइन बहस के सेंटर में पा चुकी हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर कमेंट नहीं कर सकतीं, क्योंकि उन्होंने इसे कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है।

'कास्टिंग काउच' को लेकर हंसिका मोटवानी ने कही ऐसी बात, भड़के यूजर्स, कहा- 'आपको पता है लेकिन आप…'

जानी मानी एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। हंसिका अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों को लेकर हैं। हंसिका ने काफी वक्त तक सोहेल खतूरिया को डेट करने के बाद साल 2022 में उनसे धूमधाम से शादी की थी। उनकी शादी काफी सुर्खियों में बनी थी। वहीं, शादी के कुछ सालों के बाद हंसिका मोटवानी ने आखिरकार पति सोहेल कथूरिया से तलाक ले लिया। एक्ट्रेस के तलाक की खबर ने उनके फैंस को काफी हैरान कर दिया था। ऐसे में अब हंसिका एक बार फिर अपने एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में हैं। हंसिका ने शोबिज में कास्टिंग काउच पर अपने विचार शेयर करने के बाद खुद को एक ऑनलाइन बहस के सेंटर में पा चुकी हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर कमेंट नहीं कर सकतीं, क्योंकि उन्होंने इसे कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है।

कास्टिंग काउच पर हंसिका मोटवानी

हंसिका हाल ही में Hauterrfly के YouTube चैनल पर पोस्ट किए गए The Male Feminist के एक एपिसोड में दिखाई दीं। इस दौरान हंसिका ने कई मुद्दों पर खुलकर अपने विचार शेयर किए। साथ ही उन्होंने बातचीत के दौरान, उनसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच की मौजूदगी के बारे में पूछा गया। दरअसल, जब होस्ट ने कहा कि चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शोबिज में जल्दी एंट्री करने की वजह से शायद वह कास्टिंग काउच से बच गई हों। इस पर हंसिका ने जवाब दिया, 'नहीं, नहीं… और मुझे पता है कि क्या लगता है कि जिसको काम करना है ना, असली काम, तो उसके साथ यह सब होता नहीं होगा। मैं उस (सोच) से आती हूं क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ।'

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'हम इसे टाल नहीं सकते, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता'

हंसिका मोटवानी की इस बात को सुनकर, होस्ट ने कहा कि भले ही उन्होंने पर्सनली इसका एक्सपीरियंस न किया हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसी प्रैक्टिस होती हैं। इस पर हंसिका ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता।' इसके बाद, होस्ट ने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे को यूं ही दबाया नहीं जा सकता। इस पर हंसिका ने कहा, 'हां, हम इसे टाल नहीं सकते, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता।'

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हंसिका की बात से सोशल मीडिया यूजर्स हुए नाराज

सोशल मीडिया यूजर्स हंसिका से सहमत नहीं थे और उन्होंने अपनी नाराजगी साफ कर दी। एक यूजर कमेंट कर लिखता है, 'एक और बबल में रहने वाला।' दूसरे ने लिखा, 'डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है क्योंकि मुझे यह नहीं है।' एक ने लिखा, 'मैडम चट्टान के नीचे रहती हैं! इसलिए उन्हें पता नहीं चलेगा।' और एक ने शेयर किया, 'आप सेफ खेल रही हैं...आपको पता है।' वहीं, एक सोशल मीडिया यूजर ने निराशा जताते हुए लिखा, 'मैं ऐसे खास सेलिब्रिटीज की हिम्मत देखकर हैरान हू जो एक्सप्लोइटेशन जैसे घिनौने क्राइम को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वह खुशकिस्मत थीं कि उन्हें इसका सामना नहीं करना पड़ा... उन्होंने इतना शर्मनाक कमेंट किया, कोई हैरानी नहीं कि उन्हें ऑनलाइन इतनी नफरत मिलती है।'

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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Hansika Motwani

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