Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai X Reactions: 40 साल की मौनी को वरुण की मां बने देख हैरान हुए यूजर्स
धवन धवन फिल्म है जवानी तो इश्क होना है ट्रेलर रिएक्शन। यूजर्स मौनी रॉय को वरुण की मां बने देख हुए हैरान। डेविड धवन के काम की तारीफ। अब हो रहा है फिल्म के रिलीज का इंतजार।
वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ का आज ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म घरवाली और बाहरवाली पर बेस्ड है। डेविड धवन ने डायरेक्शन किया है तो आपको उनकी पिछली फिल्मों का टच यहां भी नजर आएगा। वरुण ने जस नाम का किरदार निभाया है जो अपनी पत्नी बानी से प्यार करता है, लेकिन बानी मां नहीं बन सकती। दोनों तलाक लेने वाले होते हैं तभी जस की मुलाकात प्रीत से होती है। और फिर प्यार शुरू हो जाता है। फिर वही होता है जो आज कल हर कॉमेडी फिल्मों में दिखाया जा रहा है, किरदारों की कन्फ्यूजन।
फिल्म का ट्रेलर
फिल्म में जिमी शेरगिल एक डॉन टाइप भाई बने है जिसे जस की मां से मिलना है। जस की नकली मां का किरदार मौनी रॉय ने निभाया है। उनकी एंट्री होते ही फिल्म का ट्विस्ट सामने आ जाता है। सोशल मीडिया यूजर्स 40 साल की मौनी को 39 साल के वरुण धवन की मां बने देख हैरान हैं। कुछ यूजर्स ने मौनी की हिम्मत की तारीफ की है। वहीं कुछ ऐसे भी यूजर्स हैं जो बॉलीवुड का पुराना तरीका बता रहे हैं। फिल्म 5 जून को रिलीज हो रही है। लेकिन फिल्म से पहले यूजर्स ने ट्रेलर पर अपना रिएक्शन दे दिया है।
यूजर्स रिएक्शन
फिल्म में मौनी रॉय के किरदार को लेकर कई यूजर्स ने अपना दिया है। एक यूजर ने लिखा ‘40 साल की मौनी ने 39 साल के वरुण धवन की मां बनने के लिए हां क्यों कहा? एक दूसरे यूजर ने लिखा ‘यही फिल्म का ट्विस्ट है, मजा आने वाला है, एक और यूजर ने लिखा, ‘डेविड धवन की फिल्में बिना लॉजिक के हंसा सकती हैं’, एक और यूजर ने लिखा,’मौनी और मां कैसे?’ एक और यूजर ने लिखा, ‘ये फिल्म बच्चों के लिए नहीं है’। एक यूजर ने लिखा ‘ये क्या कास्टिंग है, मौनी रॉय और मां?’
फिल्म को लेकर विवाद
फिल्म कीबता दें, हाल में फिल्म सके गाने ‘चुनरी चुनरी’ को लेकर कानूनी विवाद चल रहा था। इसी विवाद की वजह से ट्रेलर 21 मई को रिलीज नहीं किया गया। फिल्म डेविड धवन ने डायरेक्ट की है जो इससे पहले सलमान खान, गोविंदा के साथ इस तरह दो बीवियों वाली फिल्में बना चुके हैं। डेविड धवन की फिल्म का कांसेप्ट पुराना है। लेकिन बहुत से फन एलीमेंट्स, एक्टर्स की परफॉरमेंस ऑडियंस को थिएटर तक खींच सकते हैं। फिल्म का म्यूजिक अनु मलिक ने तैयार किया है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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