Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Review: देखने से पहले जान लें कैसी है फिल्म, पैसा होगा वसूल या पकड़ लेंगे सिर

वरुण की ये मल्टीस्टारर मूवी आज यानी 5 जून को थिएटर में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है। डेविड हमेशा से ही अपने अपनी फिल्मों के खास टेम्पलेट के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्में इतनी एंटरटेनिंग होती हैं कि वो 2 घंटे तक मस्त टाइम पास करना है।

फिल्म: है जवानी तो इश्क होना है

रिलीज डेट: 5 जून, 2026

कास्ट: वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े, मनीष पॉल, चंकी पांडे, जिमी शेरगिल, मौनी रॉय

डायरेक्टर: डेविड धवन

रेटिंग: 2/5

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Review: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन बीते काफी वक्त से अपनी अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर सुर्खियों में बने थे। वरुण की ये मल्टीस्टारर मूवी आज यानी 5 जून को थिएटर में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है। डेविड हमेशा से ही अपने अपनी फिल्मों के खास टेम्पलेट के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्में इतनी एंटरटेनिंग होती हैं कि वो 2 घंटे तक मस्त टाइम पास करना है। ऐसे में डेविड की 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या ये फिल्म दर्शकां को एंटरटेन करने में सफल रहेगी? आइए पता करते हैं।

क्या है फिल्म की कहानी? डायरेक्टर डेविड धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' की कहानी जस (वरुण धवन) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी पत्नी, बानी (मृणाल ठाकुर), उसे तलाक देने के लिए मजबूर करती है। जस को बच्चा चाहिए तो बानी को तलाक। दोनों का ये मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। इसे बाद जस की मुलाकात प्रीत (पूजा हेगड़े) से होती है और वो उसके साथ आगे बढ़ जाता है। असली गड़बड़ तब शुरू होती है जब बानी और प्रीत दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वह दोनों बच्चों का पिता बन जाता है। मूवी में प्रीत यानी पूजा हेगड़े का भाई जिमी शेरगिल एक दबंग आदमी होता है। इसके बाद जो होता है वह बेहद एंटरटेनिंग होता है। अगर आपको कॉमेडी ऑफ एरर्स पसंद हैं तो इसे देखने थिएटर चले जाइए।

कैसी है फिल्म अगर आप ऑफिस और घर की किटकिट से परेशान हो चुके हैं तो डेविड धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसकी कॉमेडी आपको एक न्यू एनर्जी देगी। मूवी में लंदन की अच्छी लोकेशन को देखा जा सकता है। साथ ही मूवी का म्यूजिक भी बेहद शानदार है। फिल्म करीब 2 घंटे 10 मिनट की है तो खींचती नहीं है।

एक्टिंग 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता। उन्होंने मूवी में अच्छा काम किया है। फरहाद सामजी (राइटर) के कुछ डायलॉग काफी मजेदार रहे, जिसे वरुण ने अपनी कॉमिक पंच लाइन से फिल्म को और भी शानदार बना दिया। वहीं, मृणाल ठाकुर का काम ठीक है, पूजा हेगड़े ने अच्छा काम किया है। फिल्म में मनीष पॉल ने अपनी कॉमेडी से फिल्म में जान डाली है। हमेशा की तरह जिमी शेरगिल ने बढ़िया काम किया है। वहीं, राकेश बेद भी शानदार नजर आए। मौनी रॉय, चंकी पांडे और आयशा रजा मिश्रा का काम काफी बढ़िया है।