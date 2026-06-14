Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai BO Day 9: वरुण धवन की फिल्म ने दूसरे शनिवार कमाए इतने करोड़

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai BO Day 9: वरुण धवन की फिल्म ने दूसरे शनिवार कमाए इतने करोड़
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office-वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है ने अपने दूसरे शनिवार यानी 9वें दिन सिर्फ इतनी कमाई की है। फिल्म को 40 करोड़ का आंकड़ा छूने में इतना समय लग गया। बॉक्स ऑफिस पर नहीं चला जादू।
वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रही है। फिल्म ने 9 दिनों में 40 करोड़ कमाए हैं। दूसरे शनिवार को फिल्म ने सवा 2 करोड़ का बिजनेस किया है। फिल्म में पूजा हेगड़े, मृणाल ठाकुर लीड रोल में हैं। मनीष पॉल, जिमी शेरगिल और मौनी रॉय ने अहम किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी और कांसेप्ट को ऑडियंस से मिलाजुला रिएक्शन मिल रहा है। इसलिए फिल्म 9 दिनों में कम ही कलेक्शन कर पाई है। फिल्म डेविड धवन ने डायरेक्ट की है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म के बाद डायरेक्टर ने रिटायरमेंट ले लिया है।
फिल्म की कमाई
वरुण धवन की पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई हैं। ऐसे में फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ से एक्टर को उम्मीदें थीं। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 50 से 55 करोड़ रुपए है। कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अपना बजट निकाले के करीब है। लेकिन मुनाफे के बहुत कमाई करनी होगी। फिल्म की कमाई की बात करने ये अब तक की कमाई का आंकड़ा है। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा 9 करोड़ का कलेक्शन किया था।
फिल्म का अब तक का कलेक्शन
|फिल्म- है जवानी तो इश्क होना है
|कलेक्शन (इंडिया नेट)
|पहला दिन
|7.50 करोड़ रुपये
|दूसरा दिन
|7.50 करोड़ रुपये
|तीसरा दिन
|9.00 करोड़ रुपये
|चौथा दिन
|3.50 करोड़ रुपये
|पांचवा दिन
|3.85 करोड़ रुपये
|छठा दिन
|2.90 करोड़ रुपये
|सांतवा दिन
|2.60 करोड़ रुपये
|आठवां दिन
|1.85 करोड़ रुपये
|नौवां दिन
|2.25 करोड़ रुपये
|कुल कमाई
|40.95 करोड़ रुपये
पिछली फिल्मों का कलेक्शन
वरुण धवन की पिछली फिल्मों की बात करें तो बतौर लीड हीरो वरुण धवन की पिछली फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बेबी जॉन जैसी फिल्में रही हैं। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई खास धमाका नहीं हुआ। फिल्म देखने वाली ऑडियंस ने वरुण धवन की फिल्मों के चयन पर भी सवाल उठाए। कुछ फिल्मों में उनका किरदार लगभग एक जैसा ही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म ;है जवानी तो इश्क होना है' से बॉक्स ऑफिस पर वापसी कर पाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
फिल्म के गाने को लेकर विवाद
फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है। इससे पहले डेविड गोविंदा और सलमान खान के साथ ऐसी फिल्में बना चुके हैं। लेकिन अपने बेटे के साथ उनका वो पुराना जादू नहीं चला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका नहीं कर पाई है। ऊपर इ कुछ लोगों ने फिल्म में चुनरी गाने के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए।
डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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