वरुण धवन की ‘है जवानी तो इश्क होना है’ ने सबको पछाड़ा, दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत की फिल्म हुई पस्त

वरुण धवन की ‘है जवानी तो इश्क होना है’ ने सबको पछाड़ा, दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत की फिल्म हुई पस्त
'है जवानी तो इश्क होना है' ने दूसरे सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाई है। वहीं, 'मैं वापस आऊंगा' और ‘भारत भाग्य विधाता’ बेहद कम कलेक्शन के साथ पस्त हो चुकी हैं।
बॉक्स ऑफिस पर किसी भी फिल्म के लिए मंडे टेस्ट पास करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी से पता चलता है कि फिल्म सिनेमाघरों में लंबी टिकेगी या वीकेंड के बाद सिमट जाएगी। तो आइए आपको बताते हैं कि वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है', दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा' और कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' ने टेस्ट पास किया है या नहीं।
1. 'है जवानी तो इश्क होना है' का एकतरफा दबदबा
दूसरे सोमवार को 0.98 करोड़ की कमाई के साथ ये फिल्म आज के दिन की सबसे बड़ी विनर बनकर उभरी है। वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की इस फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इसने चार दिनों में 45.78 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।
डे वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पहला हफ्ता - 37.70 करोड़ रुपये
डे 8 - 1.85 करोड़ रुपये
डे 9 - 2.35 करोड़ रुपये
डे 10 - 2.90 करोड़ रुपये
डे 11 - 0.98 करोड़ रुपये (रात 9 बजे तक)
कुल कलेक्शन - 45.78 करोड़ रुपये (रात 9 बजे तक)
2. 'मैं वापस आऊंगा' के लिए आगे की राह मुश्किल
चौथे दिन 0.74 करोड़ की कमाई के साथ 'मैं वापस आऊंगा' के लिए सिनेमाघरों में टिके रहना मुश्किल होता जा रहा है। सोमवार को 1 करोड़ से नीचे गिरना इस बात का संकेत है कि वीकेंड की रफ्तार कामकाजी दिनों में बरकरार नहीं रह पाई। लागत वसूलने के लिए फिल्म को बाकी के दिनों में कम से कम एक करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी। फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें तो इसने 6.24 करोड़ रुपये कमाए हैं।
डे वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
डे 1 - 1.15 करोड़ रुपये
डे 2 - 1.85 करोड़ रुपये
डे 3 - 2.50 करोड़ रुपये
डे 4 - 0.74 करोड़ रुपये (रात 9 बजे तक)
कुल कलेक्शन - 6.24 करोड़ रुपये (रात 9 बजे तक)
3. 'भारत भाग्य विधाता' बॉक्स ऑफिस पर पस्त
'भारत भाग्य विधाता' ने अपने पहले सोमवार को महज 0.51 करोड़ का बिजनेस किया। सोमवार को आई इस भारी गिरावट ने ये साफ कर दिया है कि फिल्म दर्शकों को थिएटर्स तक खींचने में नाकाम रही है। इतने कम आंकड़ों के बाद, दूसरे हफ्ते में इसके शोज और स्क्रीन्स में भारी कटौती होना तय है।
डे वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
डे 1 - 1 करोड़ रुपये
डे 2 - 1.45 करोड़ रुपये
डे 3 - 1.80 करोड़ रुपये
डे 4 - 0.51 करोड़ रुपये (रात 9 बजे तक)
कुल कलेक्शन - 4.76 करोड़ रुपये (रात 9 बजे तक)
टेबल से समझिए (रात 9 बजे तक)
|फिल्म
|डे और कमाई
|कुल कमाई
|है जवानी तो इश्क होना है
|डे 11 - 0.98 करोड़ रुपये
|45.78 करोड़ रुपये
|मैं वापस आऊंगा
|डे 4 - 0.74 करोड़ रुपये
|6.24 करोड़ रुपये
|भारत भाग्य विधाता
|डे 4 - 0.51 करोड़ रुपये
|4.76 करोड़ रुपये
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।