Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai BO Day 7: एक हफ्ते में क्या रहा फिल्म का हाल, जानें- 'पेड्डी' के सामने कितना किया बिजनेस

वरुण के सामने राम चरण की 'पेड्डी' खड़ी है। वहीं, अब कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' भी रिलीज होने रही है। ऐसे में दोनों के बीच तगड़ा मुकाबला है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 7.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Collection Day 7: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के रिलीज का फैंस ने काफी इंतजार किया। एक्टर भी अपनी लव ट्रायंगल मूवी को लेकर काफी सुर्खियों में रहे। ऐसे में वरुण की ये मल्टीस्टारर मूवी 5 जून को थिएटर में रिलीज हुई है। 'है जवानी तो इश्क होना है' को कॉमेडी किंग डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है। डेविड हमेशा से ही अपने अपनी फिल्मों के खास टेम्पलेट के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में डेविड की 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट काफी हाइप पर है। वरुण धवन की फिल्म ने वीकेंड पर शानदार कमाई की है। वहीं, वीकडेज में भी ये फिल्म करोड़ों छापने से पीछे नहीं रहे। ऐसे में अब इसके गुरुवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है।

रिलीज के 6 दिनों बाद क्या रहा वरुण की फिल्म का हाल वरुण धवन की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। डेविड धवन के निर्देशन में बनी वरुण धवन की फिल्म के रीमिक्स गानों को लेकर भले ही एक तरफ काफी कंट्रोवर्सी हुई है। लेकिन इन विवादों के बीच फिल्म ने पहले वीकेंड में अच्छी-खासी कमाई की। हालांकि, वरुण के सामने राम चरण की 'पेड्डी' खड़ी है। वहीं, अब कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' भी रिलीज होने रही है। ऐसे में दोनों के बीच तगड़ा मुकाबला है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 7.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वहीं, अब इसके गुरुवार कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 7वें दिन 2.60 करोड़ रुपये की कमाई की है। ऐसे में 'है जवानी तो इश्क होना है' का अबतक का कलेक्शन भारत में 36.85 करोड़ रुपये (नेट कलेक्शन) हो गया है।

डे वाइज देखें 'है जवानी तो इश्क होना है' का कलेक्शन

डे 1 7.50 करोड़ रुपये डे 2 7.50 करोड़ रुपये डे 3 9.00 करोड़ रुपये डे 4 3.50 करोड़ रुपये डे 5 3.85 करोड़ रुपये डे 6 2.90 करोड़ रुपये डे 7 2.60 करोड़ रुपये टोटल कलेक्शन 36.85 करोड़ रुपये

इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर टक्कर वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' का रिलीज के साथ ही राम चरण और जाह्नवी कपूर की 'पेड्डी' और बॉबी देओल की 'बंदर' से सामना हुआ है। वहीं, इसके सामने मोहनलाल की 'दृश्यम', सूर्या की 'करुप्पू', अर्जुन सरजा की 'ब्लास्ट' पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए हुए है। ऐसे में इसके लिए कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा हो गया है।

'है जवानी तो इश्क होना है' के बारे में 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता। उन्होंने मूवी में अच्छा काम किया है। फरहाद सामजी (राइटर) के कुछ डायलॉग काफी मजेदार रहे, जिसे वरुण ने अपनी कॉमिक पंच लाइन से फिल्म को और भी शानदार बना दिया। वहीं, मृणाल ठाकुर का काम ठीक है, पूजा हेगड़े ने अच्छा काम किया है। फिल्म में मनीष पॉल ने अपनी कॉमेडी से फिल्म में जान डाली है। हमेशा की तरह जिमी शेरगिल ने बढ़िया काम किया है। वहीं, राकेश बेद भी शानदार नजर आए। मौनी रॉय, चंकी पांडे और आयशा रजा मिश्रा का काम काफी बढ़िया है।