दूसरे बेबी के आने से पहले भारती कर रहीं तीसरे बेबी की तैयारी? पति हर्ष बोले- हम रुकेंगे नहीं

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया जल्द दूसरे बेबी के पैरेंट्स बनने वाले हैं। हालांकि दूसरे बेबी के आने से पहले ही हर्ष ने तीसरे बेबी तक को लेकर बात की है।

Dec 13, 2025 02:13 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया दूसरी बार पैरेंट्स बनने वाले हैं। भारती काफी समय से कह रही हैं कि उन्हें बेटी चाहिए। वहीं अब हाल ही में हर्ष ने कहा कि वह तो तीसरे बेबी को लेकर भी प्लान कर रहे हैं। इतना ही नहीं भारती तो यह भी कहती हैं कि जब तक मैं मरती नहीं, हम करते रहेंगे बेबी प्लान। हम रुकेंगे नहीं।

हर्ष बोले हम रुकेंगे नहीं

दरअसल, भारती और हर्ष का पॉडकास्ट चैनल है जहां दोनों सोनाली बेंद्रे से बात करते हैं। इस दौरान सोनाली मदरहुड के बारे में डिस्कस करते हुए बोलती हैं कि उनका एक ही बेटा है। भारती फिर अपनी मां बनने की जर्नी के बारे में बात करती हैं तो सोनाली बोलती हैं कि आप पहले ही अनुभवी मां हैं। तभी हर्ष बोलते हैं कि हम रुकेंगे नहीं, भारती।

अगर इस बार भी लड़का हुआ तो…

हर्ष आगे बोलते हैं, '3 मेरा लकी नंबर है। भारती फिर बोलती हैं कि ये कहता है हम रुकेंगे नहीं। हमें बेबी गर्ल चाहिए, अगर इस बार भी लड़का हुआ तो हम एक बार और ट्राय करेंगे। मैंने फिर पूछा कि तीसरी बार भी लड़का हुआ तो हर्ष बोलता है कि हम फिर ट्राय करेंगे, मतलब जब तक मैं मरती नहीं हूं, मैम, हम करते रहेंगे।'

हर्ष फिर बोलते हैं कि लड़की हो या लड़का, हमने पहले प्लान किया था कि हम एक और बच्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस बार भी लड़का हुआ तो मुझे एक लड़की भी चाहिए।

भारती सिंह को दोस्तों ने दिया बेबी शावर पार्टी का सरप्राइज, कृष्णा ने किया डांस

बता दें कि भारती और हर्ष ने साल 2017 में शादी की थी। साल 2022 में फिर दोनों का बेटा हुआ लक्ष। इसी साल अक्टूबर में फिर दोनों ने प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की।

