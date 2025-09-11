gutkha nahi khana says akshay kumar during jolly llb 3 trailer launch event in Kanpur prople troll him for vimal जॉली एलएलबी 3 के प्रमोशन में कानपुर पहुंचे अक्षय कुमार से पूछा गया गुटखे पर सवाल, देखें क्या बोले, Bollywood Hindi News - Hindustan
जॉली एलएलबी 3 के प्रमोशन में कानपुर पहुंचे अक्षय कुमार से पूछा गया गुटखे पर सवाल, देखें क्या बोले

अक्षय कुमार अपकमिंग फिल्म जॉली एलएलबी 3 के प्रमोशन के लिए कानपुर पहुंचे तो वहां उनसे गुटखा खाने पर सवाल किया गया। अक्षय ने रिपोर्टर के सवाल का जवाब दिया अब रील देखकर कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 03:44 PM
अक्षय कुमार अपनी कोर्ट रूम ड्रामा जॉली एलएलबी के तीसरे पार्ट से लोगों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट कानपुर में हुआ, जहां अक्षय कुमार फिल्म की कास्ट के साथ पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान अक्षय कुमार से गुटखा (पान मसाला/तंबाकू) खाने पर सवाल किया गया। इस पर अक्षय गुटखे की बुराई करके बात टाल दी।

गुटखे पर पूछा सवाल

जॉली एलएलबी 3 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट का एक वीडियो वायरल है। इसमें अक्षय कुमार से एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि इवेंट में एंकर ने कहा कि कानपुर के लोग गुटखा दबाकर बात करते हैं। इस पर अक्षय कुमार का क्या कहना है। रिपोर्ट ने पूछा, आपको लगता है कि यहां पर लोग ऐसे ही हैं? इस पर अक्षय बोले, 'मैं तो कहता हूं कि गुटखा नहीं खाना चाहिए।' रिपोर्टर बोली तो अक्षय ने चुप कर दिया और बोले, मैं बोलूंगा , इंटरव्यू मेरा है या आपका तो आप सुनो, आप अपनी बात मुझसे मत बुलवाइए। फिर अक्षय बोले, गुटखा खाना बुरा है।

लोगों ने किया ट्रोल

इस वीडियो पर कई सारे लोगों के रिएक्शंस दिख रहे हैं। एक ने लिखा है, जब गुटखा खाना बुरा है तो फिर कुटखा का ऐड क्यों करते हो, बोलो जुबां केसरी। एक ने लिखा है, विमल खाना अच्छा है? एक और ने लिखा है, पैसों के लिए कुछ भी करते हो।

कानपुर के बने हैं अक्षय

जॉली एलएलबी पार्ट 3 में अक्षय कुमार कानपुर के जॉली मिश्रा बने हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने बायो में भी लिखा है, जॉली मिश्रा- असली जॉली फ्रॉम कानपुर। बिग बॉस 19 में वीकेंड का वार में अक्षय कुमार फिल्म प्रमोट करेंगे। मूवी में अक्षय कुमार के साथ अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, गजराज राव, अमृता राव हैं। मूवी 19 सितंबर को रिलीज हो रही है।

