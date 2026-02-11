Hindustan Hindi News
राजपाल यादव को पंजाब से मिली मदद, सिंगर गुरु रंधावा ने कही घर लाने की बात, भेजे एडवांस पैसे

संक्षेप:

जेल में बंद राजपाल यादव की मदद के लिए अब सिंगर गुरु रंधावा भी आगे आए हैं। सिंगर ने ना सिर्फ पैसे भेजने की बात कही बल्कि उन्हें अपने अगले म्यूजिक वीडियो में भी ले रहे हैं। राजपाल यादव की बेल पर सुनवाई होने की खबर सामने आई है।

Feb 11, 2026 07:22 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
राजपाल यादव इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एक्टर चेक बाउंस केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब उनकी मदद के लिए सिंगर गुरु रंधावा भी सामने आए हैं। गुरु रंधावा ने राजपाल यादव की मदद के लिए पैसे पहले ही ट्रांसफर कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि वो एक्टर को अपने म्यूजिक वीडियो काम दे रहे हैं इसके बदले में उन्होंने पैसे भेजे हैं। सिंगर ने ये भी बताया कि वो सोनू सूद को फॉलो करते हुए राजपाल यादव को घर लाने में लग गए हैं।

पंजाब के गुरु रंधावा ने दिया काम

गुरु रंधावा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर राजपाल यादव की मदद की बात कही है। सिंगर ने लिखा है, चालों सभी अपने सीनियर एक्टर राजपाल यादव की मदद करते हैं। अपने आने वाले म्यूजिक वीडियो में एक्टर को कास्ट करने के लिए मैं उन्हें एडवांस पैसे भेज रहा हूं। सोनू सूद पाजी मैं वो फॉलो कर रहा हूं जो अपने शुरू किया है। मदद करते हुए उन्हें सुरक्षित घर लाते हैं'।

guru randhava rajpal yadav

KRK ने दिए 10 लाख

राजपाल यादव की मदद के लिए सोनू सूद ने इंडस्ट्री के लोगों से मदद की थी। एक्टर की रिक्वेस्ट के बाद इंडस्ट्री से कई सेलिब्रिटी मदद के लिए सामने आए। कमाल राशिद खान ने 10 लाख रुपए की मदद भेजी है। उन्होंने X पर इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि पव राजपाल यादव को 10 लाख रुपए देंगे। उन्होंने अन्य लोगों से भी एक्टर की मदद करने की बात कही थी।

गुरमीत चौधरी ने राजपाल के लिए लोगों से मांगी मदद

इस मुहीम में एक्टर गुरमीत चौधरी भी आगे आए। उन्होंने भी एक्टर की पैसों से मदद की और दूसरे लोगों से रिक्वेस्ट कि वो भी सीनियर एक्टर का आर्थिक सहयोग करें। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान और अजय देवगन, वरुण धवन भी अपने को-एक्टर को मदद में जुट गए हैं। फिल्म राव इंदरजीत सिंह ने एक्टर को 1।11 करोड़ की मदद भेजी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि राजपाल यादव को जेल से बाहर लाने की कोशिश में उनके साथी लग गए हैं।

तेज प्रताप ने राजपाल यादव को दी मदद

तेज प्रताप ने की 11 लाख की मदद

राजपाल को बिहार से भी सपोर्ट मिला है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने एक्टर की 11 लाख रुपए दे कर मदद करने की बात कही थी। FWICE ने भी सपोर्ट भेजा है।

राजपाल यादव का पूरा मामला

बता दें, साल 2010 में राजपाल यादव ने एक निजी कंपनी से 5 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। इस पैसे से एक्टर ने अपनी फिल्म बनाई जिसका नाम था अता पता लापता। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई और अपना बजट भी नहीं निकाल पाई। इस मामले में एक्टर पर साल 2018 में केस हुआ। चेक बाउंस मामले में उन्हें सजा सुनाई गई और हाल में उन्हें सरेंडर करना पड़ा। एक्टर का बयान भी खूब वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास पैसे नहीं हैं और उनका कोई दोस्त नहीं है। इस इमोशनल बयान के बाद इंडस्ट्री से उन्हें सपोर्ट मिलना शुरू हुआ।

Rajpal Yadav Guru Randhawa Sonu Sood

