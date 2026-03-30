बॉलीवुड की वो फिल्म जिसकी रिलीज से पहले 2 एक्टर्स और डायरेक्टर की हो गई थी मौत, बनने में लगे 23 साल
Bollywood Kissa: आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसे रिलीज होने में 23 साल लग गए। फिल्म बनने के दौरान फिल्म के लीड एक्टर की मौत हो गई। इसके बाद जब दूसरे एक्टर को कास्ट किया और फिल्म की दोबारा शूटिंग शुरू हुई, तब फिल्म के डायरेक्टर की मौत हो गई।
कभी-कभी फिल्में बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसे बनने और रिलीज होने में 23 साल। इस फिल्म की फिल्मिंग 1963 में शुरू हुई और फिल्म साल 1986 में रिलीज हुई। जब एक फिल्म रिलीज हुई तब भी इस फिल्म को आधा-अधूरा ही रिलीज करना पड़ा था। फिल्म की शूटिंग के दौरान पहले एक एक्टर और फिर डायरेक्टर की मौत हो गई थी। इसके बाद फिल्म की रिलीज से पहले एक दूसरे एक्टर की भी मौत हो गई थी।
क्या है 1986 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम
क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है लव एंड गॉड जिसे कैस और लैला के नाम से भी जाना जाता है। इस फिल्म में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के महान एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गुरु दत्त को कास्ट किया गया था।
सबसे पहले गुरु दत्त को किया गया था कास्ट
गुरु दत्त फिल्म में कैस का किरदार निभा रहे थे। वहीं, एक्ट्रेस निम्मी लैला का किरदार निभा रही थीं। हालांकि, साल 1964 में गुरु दत्त का निधन हो गया और उनकी जगह फिल्म में संजीव कुमार को कास्ट किया गया।
गुरु दत्त के बाद संजीव कुमार को किया गया कास्ट
संजीव कुमार को कास्ट करने के बाद फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हुई। हालांकि, साल 1971 में एक और दुखद घटना हुई। 1971 में फिल्म के डायरेक्टर के.आसिफ की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद ये प्रोजेक्ट 15 साल तक ठंडे बस्ते में चला गया।
के आसिफ की पत्नी ने फिल्म को रिलीज करने का लिया फैसला
15 साल बाद के.आसिफ की पत्नी अख्तर आसिफ ने अधूरी फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। उन्होंने निर्माता-निर्देशक-डिस्ट्रिब्यूटर के.सी. बोकाडिया की मदद ली। कुछ ही महीनों में, उन्होंने तीन अलग-अलग स्टूडियो से फिल्म के उपयोगी हिस्से जुटाए और उन्हें मिलाकर फिल्म पूरी की। फिर यह सिनेमाघरों में रिलीज हुई।
बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी फिल्म
हालांकि, फिल्म की रिलीज के एक साल पहले ही संजीव कुमार का भी निधन हो गया है। इस तरह गुरु दत्त, के आसिफ और संजीव कुमार, तीनों ही फिल्म को नहीं देख पाए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है। फिल्म की बाकी कास्ट की बात करें तो फिल्म में सिमी गरेवाल, नासिर हुसैन, ललिता पवार और अमजद खान जैसे कलाकार नजर आए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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