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बॉलीवुड की इस जोड़ी की डेथ के बाद अनाथ हो गए थे उनके 3 बच्चे, बेटे ने भी किया था सुसाइड

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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हिंदी सिनेमा का एक ऐसा परिवार जिसके तीन सदस्यों ने कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। पिता ने दे दी जान, शराब ने ले ली जवान मां। अनाथ हो गए थे तीन बच्चे। बाद बेटे ने भी कर लिया था सुसाइड, अब खत्म हुआ परिवार।

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गुरु दत्त के बेटे ने कर लिया था सुसाइड

हिंदी सिनेमा में एक ऐसा भी कपल था जिसने 50 के दशक में शानदार फिल्में बनाई। पति फिल्में डायरेक्ट और उनमें काम करता तो पत्नी इन्हीं फिल्मों में अपनी आवाज देती। दुनिया के लिए ये शायद एक आइकॉनिक कपल था। तीन बच्चे हो चुके थे। लेकिन असल में इस जोड़ी में प्यार की जगह टकराव, मनमुटाव बना रहा। शादीशुदा जिंदगी में मची उथल-पुथल, उलझन इस रिश्ते को अंदर से खोखला कर रही थी। हिंदी सिनेमा की ये जोड़ी कोई और नहीं बल्कि गुरु दत्त और गीता दत्त की थी। गुरु दत्त की डेथ के बाद गीता दत्त भी चल बसी। बाद में बेटे तरुण दत्त ने भी अपनी जिंदगी सुसाइड कर खत्म कर ली। छोटा बेटा भी नहीं रहा।

प्यार और फिर शादी

गीता दत्त 40 के दशक में फिल्मों में गाना गा कर अपना नाम बना रही थीं। उन्होंने शादी से पहले ही कई फिल्मों में अपनी आवाज का जादू चलाया। ऐसे ही के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी मुलाकात उस दौर के मशहूर डायरेक्टर गुरु दत्त से हुई। वो भी करियर में सफलता का स्वाद चख रहे थे। 1951 में दोनों की मुलाकात हुई, प्यार हुआ और 1953 में दोनों ने शादी कर ली। अगले ही साल 1954 में बेटे तरुण का जन्म हुआ। ऐसा लग रहा था की शादीशुदा जिंदगी में खुशनुमा चल रही है। दूसरा बेटा अरुण और फिर बेटी नीना भी हुई।

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गुरु दत्त और गीता

शादीशुदा जिंदगी में थी खटास

कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि गुरु दत्त और गीता दत्त की शादीशुदा जिंदगी दुखद रही। शादी के बाद गुरु दत्त फिल्मों और निजी जिंदगी की वजह से डिप्रेशन में रहे। फिल्म सैलाब के फ्लॉप होने से उन्हें भारी नुकसान हुआ। दूसरी तरफ पत्नी से खराब रिश्ते ने भी उन्हें तोड़ दिया था। ऐसा ही हाल गीता दत्त का था। वो भी करियर में आगे नहीं बढ़ पा रही थीं। मेकर्स मंगेशकर बहनों लता और आशा को गाने का मौका दे रहे थे। इसी दुखद दौर में गुरु दत्त की जिंदगी में वहीदा रहमान की एंट्री हुई। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। इनके अफेयर की खबर ने गीता दत्त को तोड़ दिया था।

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पत्नी ने छोड़ दिया था घर

ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि गीता दत्त ने 1963 में गुरु दत्त का घर छोड़ दिया। वो अपने तीनों बच्चों को लेकर वहां से चली गई। गुरु दत्त अकेले हो गए। परिवार से बिछड़न और फिल्मों के फ्लॉप होने के दुख ने उन्हें शराब में डुबोया हुआ था। पत्नी से अलग होने के एक साल बाद 1964 में गुरु दत्त अपने घर पर मृत पाए गए। उनकी डेथ को सुसाइड बताया गया तो किसी ने कहा की नींद की दवाई और शराब के ओवर डोज ने उनकी जान ले ली। करीब 9 साल बाद गीता दत्त भी चल बसी। उनकी मौत की लिवर सिरोसिस बताया गया। ऐसा कहा जाता है कि गीता आर्थिक संकट से जूझ रही थीं। रिश्ते में तल्खी की वजह से वो पहले ही जीवन में अकेली हो चुकी थीं। ऐसे में शराब उनका सहारा बनी। अंत में उसी शराब ने उनकी जान ले ली।

पिता के बाद बेटे ने भी किया था सुसाइड

गीता पीछे अपने तीन छोटे बच्चों को छोड़ गई थीं। बड़ा बेटा तरुण उस समय 18 साल का था, वहीं उनकी बेटी सिर्फ 9 साल की। माता-पिता की मौत के बाद बड़े बेटे तरुण ने घर और बहन भाइयों को संभाला। उन्होंने 1982 में शादी की, लेकिन दो सालों में ही दोनों का रिश्ता टूट गया। ये वही समय था जब तरुण फिल्मों में करियर बना रहे थे। 80 के दशक में उन्होंने कुछेक फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट कीं। लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। उनकी एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली।

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गुरु दत्त परिवार के दोनों बेटे नहीं रहे

1989 में खुल-ए नाम नाम की एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस समय तरुण की उम्र सिर्फ 35 साल थी। सुसाइड के बाद ये फिल्म बीच में अटक गई। बाद में उनके छोटे भाई अरुण दत्त ने इसे पूरा किया। 1992 में ये फिल्म रिलीज हुई। अरुण दत्त भी 2014 में दुनिया को अलिवदा कह गए। उनकी बहन नीना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। गुरु दत्त के सुसाइड ने परिवार को अकेला कर दिया था। बाद में बेटा तरुण भी सुसाइड से ही दुनिया से चला गया।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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