प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी, बोले- बाऊजी! हम दोनों ने…

Video: गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी ने मनोरंजन जगत में अपने सफर की शुरुआत रामायण से की थी। उन्होंने ये बात प्रेमानंद महाराज को बताई और उनसे आशीर्वाद मांगा।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 04:53 PM
टीवी इंडस्ट्री के मशहूर कपल गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी अपने परिवार के साथ वृंदावन पहुंचे। उन्होंने प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। गुरमीत ने प्रेमानंद महाराज से कहा, “बाऊजी, हम दोनों ने सबसे पहला काम राम और सीता का किया था। हमने भगवान राम और माता सीता का किरदार निभाया था। उसे शो के कारण पूरे देश से हमें ढेर सारा प्यार मिला। हम बस अब इतना ही चाहते हैं कि हमें आपका आशीर्वाद मिले ताकि हम आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहें।”

प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा?

आशीर्वाद देते हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा कि भगवान का नाम लेना कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि यही उन्नति का मार्ग है। उन्होंने कहा, “आपको भगवान राम का किरदार निभाने का सौभाग्य मिला है, इसलिए ‘सीताराम, सीताराम’ या ‘राम राम’ का जाप करते रहें। इससे जीवन की नकारात्मकता दूर होगी। जैसे भगवान राम का राज्याभिषेक सुबह होना था, लेकिन शाम को उन्हें वनवास मिला, वैसे ही जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। इनसे उबरने के लिए भगवान के नाम से जुड़े रहें।”

साल 2006 में शादी के बंधन में बंधे थे कपल

याद दिला दें, गुरमीत और देबिना की मुलाकात ‘रामायण’ के सेट पर हुई थी। यूं तो इंटरनेट पर गुरमीत और देबिना की शादी की तारीख 2011 बताई गई है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में गुरमीत ने खुलासा किया था कि उनकी शादी वास्तव में 2011 से कई साल पहले हो चुकी थी। उन्होंने बताया, “2006 में, जब हम सिर्फ 19 साल के थे, हमने चुपचाप शादी कर ली थी। अगले साल हमारी शादी को 20 साल पूरे हो जाएंगे।” इस पर देबिना ने कहा था, “हम तब सिर्फ 19-20 साल के थे, लेकिन हमने हिम्मत करके यह कदम उठाया और हमें खुशी है कि हमने सही फैसला लिया।”

