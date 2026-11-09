दिवाली पर बॉलीवुड स्टार्स के घर मचा कोहराम!किसी की बालकनी जली, किसी का रॉकेट से जला सोफा
दिवाली के मौके पर जहां सभी ने परिवार और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। वहीं कुछ सेलेब्स को पटाखों की वजह से नुकसान भी झेलना पड़ा है।
दिवाली के मौके पर जहां सब खुशियां मनाते हैं। वहीं कुछ को इस दौरान नुकसान भी झेलना पड़ा है। दरअसल, कई रिपोर्ट्स आईं कि किसी के घर में आग लग गई पटाखों से तो किसी को कुछ नुकसान हुआ। अब एक्टर गुरफतेह पीरजादा जो लास्ट लस्ट स्टोरीज 3 में नजर आए थे उन्होंने बताया कि कैसे पटाखों की वजह से उनके घर की बालकनी में आग लग गई।
गुरफतेह की बालकनी में लगी आग
गुरफतेह ने अपने रूम की फोटो शेयर की है और मुंबई पुलिस को टैग भी किया है। गुरफतेह ने अपने रूम की फओटो शेयर की है जहां पटाखों से उनकी बालकनी के पर्दे जल गए हैं। बालकनी में जो बाहर कुछ सामान था उसे फिर उन्हें अंदर शिफ्ट करना पड़ा। बालकनी में धुआ ही धुआं दिख रहा है।
एक्टर ने फिर मुंबई पुलिस और बीएमसी को टैग किया और लिखा, लोगों की पागलपंती की वजह से...पटाखों से मेरी पूरी बालकनी जल गई और लगभग मेरा कमरा भी। पूरा शहर जल रहा है और गैस चैम्बर सा बना हुआ है।
गुरफतेह ने फिर मुंबई का एक्यूआई नंबर भी शेयर किया था रविवार शाम का जो 521 शो हो रहा था। एक्टर ने फिर लिखा, हमारे देश जहं लोग बच्चों को लेकर ऑब्सेस हैं, वो इसका ध्यान नहीं रख रहे कि वो बच्चे कैसी हवा में रहेंगे। इस बारे में बात ही नहीं करनी कि डॉमेस्टिक एनिमल्स और जो बाहर सड़क पर रहने वाले जानवर हैं वो कैसे रह रहे होंगे।
विवेक अग्निहोत्री का रॉकेट से सोफा जला
वहीं विवेक अग्निहोत्री ने एक्स पर बताया कि कैसे रॉकेट से उनके सोफे में आग लग गई। विवेक ने लिखा, अच्छा हुआ हमारे कुत्तों ने हमें टाइम पर अलर्ट कर दिया और फायर रेसिस्टेंट फैब्रिक ने हमें एक बड़े हादसे से बचा लिया। हमें हमेशा डर लगता कि कहीं ऐसा कुछ न हो और हम खुशनसीब हैं कि हम बच गए, लेकिन जो लोग ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं उनका क्या।
फराह खान के घर आग लगने की फेक खबर
वैसे बता दें कि एक ऐसी खबर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि फराह खान के घर पर दिवाली में आग लग गई। इस फेक खबर को सुनकर फराह ने इस पेज की लताड़ लगाई थी जिसने ये खबर दी। उन्होंने लिखा था, ऑनलाइन पोर्टल्स प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। क्लिकबेट ही सब कुछ नहीं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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