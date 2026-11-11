Gunmaster G9 Trailer: इमरान हाशमी फिर बने आशिक, एक्शन से लेंगे प्यार का बदला, धांसू है ट्रेलर
इमरान हाशमी की फिल्म ‘गनमास्टर G9’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर में एक्टर का एक्शन और आशिक अवतार नजर आ रहा है। डायलॉग थोड़े पुराने हैं।
इमरान हाशमी गनमास्टर G9 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में एक बार फिर एक्टर का वही आशिक वाला अंदाज देखने को मिल रहा है।इमरान के ऐसे किरदारों ने पहले भी छाप छोड़ी है। ऐसा माना जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर सकती है। इमरान के साथ फिल्म में जेनेलिया डिसूजा नजर आ रही हैं। ट्रेलर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान का किरदार अपने काम में मास्टर हुआ करता था, लेकिन जब प्यार और परिवार पर आफत आई तो उनका एक्शन अवतार भी सामने आ गया।
इमरान हाशमी की फिल्म गनमास्टर G9 का ट्रेलर
2।41 मिनट क यिस ट्रेलर की शुरुआत इमरान के किरदार के इंट्रोडक्शन से होती है। कैसे एक शरीफ आदमी अपनी गुंडई की फील्ड में मास्टर हुआ करता था। इमरान को एक्शन करते देखना ऑडियंस को सुखद लग सकता है। जेनेलिया के साथ उनकी केमिस्ट्री में अच्छी लगती है। ऐसे कई सीन नजर आए हैं जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर सकती है। इमरान का पुराना आशिक मिजाज वाला अवतार ऑडियंस के बीच पहले ही हिट है। ऐसे में गनमास्टर में उनका ये अवतार और दमदार डायलॉग छाप छोड़ सकते हैं।
अपारशक्ति हैं फिल्म के सबसे बड़े विलेन
इस ट्रेलर को देखकर समझा जा सकता है कि असली कमाल इस फिल्म में विलेन के किरार में नजर आ रहे एक्टर अपारशक्ति खुराना कर रहे हैं। फिल्म में वो नेगेटिव रोल में हैं। उनका लुक और डायलॉग असरदार हैं। अपार को पहले सपोर्टिंग और कॉमिक किरदारों में ज्यादा देखा गया है। जुबली जैसी सीरीज में उन्होंने थोड़ा अलग काम किया था जिसे पसंद किया गया था। अब ऑडियंस उन्हें विलेन के रूप में देखेगी।
ट्रेलर में दिखी पुरानी कहानी और डायलॉग
फिल्म का ये ट्रेलर और कहानी 2000 के दशक वाली लग रही है। हमने पिछली कई फिल्मों में लवस्टोरी, विलेन और फिर अपने प्यार को बचाने के लिए प्रेमी के बदले को देखा है। डायलॉग और पेश करने का तरीका भी थोड़ा पुराना है। उम्मीद है मेकर्स इस फिल्म में ऑडियंस को कुछ नया देने की कोशिश करेंगे।
इमरान हाशमी के लिए हिमेश रेशमिया ने दिया म्यूजिक
गनमास्टर G9 को आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया और प्रोड्यूसर हैं दीपक मुकुट, हुनर मुकुट और संगीता अहीर। खास बात ये है कि इमरान हाशमी की इस फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है। दोनों की जोड़ी ने पहले कई हिट गाने दिए हैं। जब-जब हिमेश ने इमरान की फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया वो गाने जबरदस्त हिट हुए हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी वो कमाल फिर से होने वाला है। ये फिल्म 27 नवंबर को थिएटर में रिलीज हो रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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