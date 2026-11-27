Gunmaaster G9 X Review: 'उम्मीद नहीं थी लेकिन...' फैंस ने 'गनमास्टर G9' को बताया ब्लॉकबस्टर, क्लाइमैक्स ने किया शॉक्ड
इमरान हाशमी इन दिनों अपनी एक्टिंग से सबको हैरान कर रहे हैं। ऐसे में 'गनमास्टर G9' में एक्टर ने एक बार फिर से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। मूवी में जेनेलिया डिसूजा संग उनकी जोड़ी को पसंद किया जा रहा।
Gunmaaster G9 X Review: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा काफी वक्त से अपनी फिल्म 'गनमास्टर जी9' (Gunmaaster G9) को लेकर सुर्खियों में बने थे। ऐसे में इमरान और जेनेलिया की 'गनमास्टर जी9' आज यानी 27 नवंबर को थिएटर में रिलीज हो चुकी है। ये एक एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा मूवी है। 'गनमास्टर जी9' के साथ आज सिनेमाघरों में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाद्य की 'ये प्रेम मोल लिया' ने भी थिएटर में रस्तक दी है। ऐसे में बॉक्स पर इन दिनों फिल्मों के बीच कमाई को लेकर तगड़ी टक्कर होने वाली है। फिल्म के थिएटर रिलीज होने के साथ ही 'गनमास्टर जी9' को लेकर एक्स पर रिव्यू सामने आने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं 'गनमास्टर जी9' को ट्विटर 'X' पर कैसे रिव्यू मिले हैं...
'गनमास्टर जी9' तोड़फोड़ है
इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा की 'गनमास्टर जी9' को क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिले हैं। 'गनमास्टर जी9' को लेकर दर्शकों के अंदर तब से एक्साइटमेंट था, जब से उन्होंने हिमेश रेशमिया की आवाज में पहला गाना सुना था। वहीं, अब फिल्म देखने वाले दर्शकों के सोशल मीडिया पर रिव्यू आ गए हैं। एक एक्स यूजर ने कमेंट कर इमरान-जेनेलिया की एक्टिंग की तारीफ करते हुए लिखा, ' फिल्म 'गनमास्टर जी9' तोड़फोड़ है। इमरान हाशमी का काम शानदार है। अपारशक्ति खुराना- बवाल, जेनेलिया देशमुख, पहले कभी न देखें गई अवतार में हैं। आदित्य दत्त ने क्या एक्शन फिल्म बनाई है।'
ये ब्लॉकबस्टर फिल्म है...
एक्स पर एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'मैंने अभी 'गनमास्टर जी9' देखी है। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म है। एक्शन और सरप्राइज से भरपूर। इमरान हाशमी इस साल के दूसरे विनर हैं।' एक अन्य यूजर ने लिखा, ''गनमास्टर जी 9' को मैं पूरे 4 स्टार देता हूं। पहली बार ऐसा था कि किसी फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात है कि मूवी बहुत शानदार है। क्लाइमैक्स-म्यूजिक तो जबरदस्त है। मस्ट वॉच फिल्म।' एक ने लिखा, 'इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा की केमिस्ट्री बहुत ही शानदार है।' ऐसे कई और कमेंट्स 'गनमास्टर जी9' को लेकर आ रहे हैं।
'गनमास्टर G9' की कास्ट
'गनमास्टर G9' फिल्म में जेनेलिया डिसूजा ने 'आरती' का किरदार निभाया है, जबकि अपारशक्ति खुराना 'देसू' के अहम रोल में हैं। फिल्म में अभिषेक सिंह, इनायत वर्मा, स्नेहल दीक्षित मेहरा और अन्य कलाकार भी शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है और इसका संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है।
'गनमास्टर G9' की कहानी
'गनमास्टर G9' में इमरान हाशमी 'ईश्वर' के किरदार में हैं। मूवी में इमरान एक डेयरी किसान के रोल में है। पहले तो इमरान की जिंदगी काफी आसान होती है, तभी उसकी जिंदगी में एक खतरनाक मोड़ आता है, जब एक खतरनाक गैंग उसके अपनों को धमकी देता है। उसे अपने उस हिंसक रूप का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसे वह पीछे छोड़ चुका था। अब वह अपने परिवार को बचाने की लड़ाई में फंस गया है। बाकी अंत में क्या होता है उसके लिए आपको मूवी देखनी होगी।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री