Gunmaaster G9: 47 साल पुराने सुपरहिट गाने का बना रीमेक, मिथुन चक्रवर्ती के इस क्लासिक गाने पर दिखा इमरान हाशमी का जलवा
इमरान हाशमी की फिल्म गनमास्टर जी9 का टाइटल ट्रैक रिलीज किया गया है। इस टाइटल ट्रैक ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। गनमास्टर के टाइटल ट्रैक में इस्तेमाल हुआ गाना मिथुन चक्रवर्ती की एक कल्ट सॉन्ग का रीमेक है।
इमरान हाशमी की फिल्म गनमास्टर जी9 जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का टाइटल ट्रैक आज यानी 19 नवंबर को रिलीज किया गया है। इस टाइटल ट्रैक ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। दरअसल, टाइटल ट्रैक में मिथुन चक्रवर्ती के एक 47 साल पुराने कल्ट गाने का रीमेक इस्तेमाल किया गया है।
गनमास्टर जी9 का टाइटल ट्रैक रिलीज
गनमास्टर जी9 के टाइटल ट्रैक की शुरुआत मिथुन चक्रवर्ती और बप्पी लाहिड़ीके नाम से होती है। मेकर्स ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये गाना मिथुन चक्रवर्ती के कल्ट गाने ‘मौसम है गाने का…' का रीमेक है। इस गाने को तब बप्पी लाहिड़ी ने अपनी आवाज से सजाया था।
इमरान हाशमी ने बताया किसने किया है गाने का रीमेक?
इमरान हाशमी ने अपने एक्स हैंडल पर भी ये गाना शेयर किया है। गाने का वीडियो शेयर करते हुए इमरान हाशमी ने लिखा- गनमास्टर, गनमास्टर, आई लव यू, यू आर माइन। एक ऐसी धुन जिसने अपनी छाप छोड़ी, अब गनमास्टर जी9 के टाइटल ट्रैक के साफ वापस आ गई है।
47 साल पहले रिलीज हुआ था मिथुन चक्रवर्ती का गाना
इमरान हाशमी ने पोस्ट में इस गाने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ये गाना सबसे पहले बप्पी लाहिड़ी ने कंपोज किया था। इस गाने का रीमेक किया है विक्रम मोंट्रोज ने। रीमेक गाने को अपनी आवाज दी है बैसिक, बप्पी लाहिड़ी, एनेट पिंटो और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। इस गाने के ओरिजनल बोल फारूक कैसर ने लिखे थे। वहीं, गाने के नए बोल बैसिक ने लिखे हैं। हम आपको प्यार करते हैं मिथुन दा और बप्पी लाहिड़ी। मिथुन चक्रवर्ती का गाना मौसम है गाने का आज से 47 साल पहले रिलीज हुआ था। ये फिल्म सुरक्षा का गाना है। सुरक्षा साल 1979 में रिलीज हुई थी।
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इमरान हाशमी का गाना सुनकर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
गनमास्टर जी9 के टाइटल ट्रैक की बात करें तो इस गाने को इमरान हाशमी पर फिल्माया गया है। इस वीडियो में इमरान हाशमी एक्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं, गानों के कुछ हिस्सों में इमरान हाशमी के साथ जेनेलिया डिसूजा भी नजर आई हैं। इस रीमेक गाने और इमरान हाशमी को काफी पसंद किया जा रहा है।
एक यूजर ने गाने के वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। एक दूसरे यूजर ने लिखा- गाना, बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्टिंग…सबने आग लगा दी है। एक ने कहा- कभी सीरियल किसर रहे इमरान हाशमी अब अल्टीमेट एक्शन हीरो बन चुके हैं। एक ने लिखा- इमरान हों और लव स्टोरी न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। गनमास्टर जी9 का इंतजार है। एक ने लिखा- फिल्म सुरक्षा और बप्पी लको याद करने का ये बहुत ही शानदार तरीका है। इमरान हाशमी ने हमेशा ही हमें सरप्राइज किया है।
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इमरान हाशमी की गनमास्टर जी9 27 नवंबर 2026 को रिलीज हो रही है। इस फिल्म को आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है। इसमें इमरान हाशमी, जेनेलिया देशमुख और अपारशक्ति खुराना लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म को दीपक मुकुट, हुनर मुकुट और संगीता अहीर ने प्रोड्यूस किया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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