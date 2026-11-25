'गनमास्टर G9' से डिलीट किए ये 3 सीन, सेंसर बोर्ड ने डायलॉग्स में भी किया बदलाव
इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म में जबरदस्त एक्शन रहने वाला है। सेंसर बोर्ड से रिलीज को हरी झंडी तो मिल गई है, लेकिन A सर्टिफिकेट के साथ।
इमरान हाशमी की फिल्म 'गनमास्टर जी9' सिनेमाघरों में 27 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है, लेकिन 'A' सर्टिफिकेट के साथ। बॉक्स ऑफिस पर 'आवारापन 2' की कामयाबी के बाद इमरान हाशमी एक बार फिर बतौर एक्शन हीरो अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। उनकी अपकमिंग एक्शन म्युजिकल थ्रिलर मूवी की सेंसर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बदलावों के साथ फिल्म को रिलीज की इजाजत मिल गई है।
'गनमास्टर जी9' में होंगे ये बदलाव
बावजूद इसके कि इमरान हाशमी की फिल्म Gunmaaster G9 को 'ए' सर्टिफिकेट दिया गया है, मेकर्स ने इसमें कई बदलाव करने को कहा है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में इस्तेमाल किए गए कई आपत्तिजनक शब्दों को इससे मिलते जुलते दूसरे शब्दों से बदलने को कहा गया है। इसके अलावा CBFC ने फिल्म की शुरुआत में डायलॉग्स के बीच शराब ब्रांड्स के नाम का इस्तेमाल रिप्लेस करने को कहा है। इसके अलावा सेंसर बोर्ड ने फिल्म के सेकेंड हाफ में एक जगह पर 'पोलियो' शब्द का इस्तेमाल हटाने को कहा है।
पूरी तरह डिलीट किए जाएंगे ये सीन
ये तो हुई बदलावों की बात, अब आते हैं उन सीन्स पर, जिन्हें सेंसर बोर्ड ने पूरी तरह डिलीट करने को कहा है। इमरान हाशमी की फिल्म में एक सीन है जिसमें एक छोटी बच्ची और एक वयस्क महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट दिखाया गया है। इसे CBFC ने पूरी तरह डिलीट करने को कहा है। फिल्म में यह सीन 3 बार दिखाया जाता है और तीनों जगहों में बोर्ड ने इसे डिलीट करने की बात कही है। कुछ डायलॉग्स में एक महिला और एक बच्ची को बुरा-भला कहा गया है, दो जगहों पर इसे भी बदलने को सेंसर बोर्ड ने कहा है।
कितनी लंबी होगी Gunmaster G9 फिल्म?
फिल्म में एक बार ये बदलाव किए जाने के बाद मेकर्स को 25 नवंबर को सेंसर सर्टिफिकेट दे दिया गया है। फिल्म की लंबाई सेंसर सर्टिफिकेट के मुताबिक 143 मिनट रखी गई है। यानि अगर आप फिल्म देखने जाने का प्लान बना रहे हैं। तो करीब 3 घंटे का वक्त लेकर जाइए। क्योंकि फिल्म का टोटल रन टाइम 2 घंटे 23 मिनट है। बीच में आने वाले विज्ञापनों और इंटरवल के साथ करीब इतना वक्त फिल्म की प्लानिंग के हिसाब से होना ठीक होगा। बात कास्ट की करें तो इसमें इमरान हाशमी के अलावा जेनेलिया देशमुख, अपारशक्ति खुराना, और अवनीत कौर अहम किरदार निभाते नजर आएंगे।
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