'गनमास्टर जी9' और 'ये प्रेम मोल लिया' की कहानी और प्लॉट बिल्कुल अगल है। दोनों ही फिल्मों को क्रिटिक्स के अच्छे रिव्यू मिले हैं। वहीं, पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर और यश की 'रामायण' कब्जा जमाए हुए है।

Gunmaaster G9 And Prem Mol liya Box Office Collection Day 2: इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका हुआ। धमाका वो भी दो बिग बजट और बिग स्टार्स की फिल्में थिएटर में एक साथ रिलीज हुईं। शुक्रवार यानी 28 नवंबर को बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म 'गनमास्टर जी9' और आयुष्मान खुराना और शरवरी वाद्य की 'ये प्रेम मोल लिया' ने सिनेमाघरों में दस्तक दी। इन दोनों ही फिल्मों के रिलीज का फैंस ने लंबे वक्त से इंतजार था। दोनों ही फिल्मों की कहानी और प्लॉट बिल्कुल अगल है। दोनों ही फिल्मों को क्रिटिक्स के अच्छे रिव्यू मिले हैं। वहीं, पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर और यश की 'रामायण' कब्जा जमाए हुए है। साथ ही 'रामायण' कमाई के मामले में इतिहास रच रही है। ऐसे में हर किसी को इमरान हाशमी की फिल्म 'गनमास्टर जी9' और आयुष्मान खुराना की 'ये प्रेम मोल लिया' के ओपनिंग डे कलेक्शन का बेसब्री से इंतजार था। पहले दिन दोनों ही फिल्मों ने अच्छी कमाई की। वहीं, अब इसके शनिवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कमाई के मामले में किसने किसको टक्कर दी?

शनिवार को क्या रहा 'गनमास्टर G9' का हाल 'गनमास्टर G9' में इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है। दोनों पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते दिख रहे हैं। साथ ही फैंस उन्हें साथ में देखकर बेहद खुश हैं। मूवी में अपारशक्ति खुराना भी अहम किरदार में हैं। वहीं अब 'गनमास्टर G9' ने ओपनिंग डे पर 3.65 करोड़ रुपये की कमाई के साथ खाता खोला। वहीं, अब इसके दूसरे दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'गनमास्टर G9' ने शनिवार को 4.35 करोड़ रुपये की कमाई की है। भारत में 'गनमास्टर G9' का अबतक का टोटल 8.00 करोड़ रुपये हो गया है।

क्या रहा 'ये प्रेम मोल लिया' का कलेक्शन? अब बात करते हैं आयुष्मान खुराना और शरवरी वाद्य की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया'की। सूरज बड़जात्या की 'ये प्रेम मोल लिया' के रिलीज का फैंस लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। फिल्म के रिलीज के पहले ही इसे गानों ने बवाल मचा रखा है। फिल्म को सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिव्यूज भी मिल रहे हैं। ये प्रेम मोल लिया की कहानी रोमांस और पारिवारिक रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमती है। 'ये प्रेम मोल लिया' ने ओपनिंग डे पर 4.00 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, अब इसके दूसरे दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'ये प्रेम मोल लिया' ने शनिवार को 5.25 करोड़ रुपये की कमाई की है। भारत में 'ये प्रेम मोल लिया' का अबतक का टोटल 9.25 करोड़ रुपये हो गया है।

'गनमास्टर G9' की कास्ट 'गनमास्टर G9' फिल्म में जेनेलिया डिसूजा ने 'आरती' का किरदार निभाया है, जबकि अपारशक्ति खुराना 'देसू' के अहम रोल में हैं। फिल्म में अभिषेक सिंह, इनायत वर्मा, स्नेहल दीक्षित मेहरा और अन्य कलाकार भी शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है और इसका संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है।