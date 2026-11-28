Box Office Day 1: बॉक्स ऑफिस की रेस में किसने मारी बाजी, जानें- 'गनमास्टर जी9'-'ये प्रेम मोल लिया' का ओपनिंग डे कलेक्शन
शुक्रवार यानी 28 नवंबर को 'गनमास्टर जी9' और 'ये प्रेम मोल लिया' ने थिएटर में दस्तक दी। इन दोनों ही फल्मों के रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में दोनों ही फिल्मों के पहले दिन के कलेक्शन आ चुके।
Gunmaaster G9 And Prem Mol liya Box Office Collection Day 1: बॉक्स ऑफिस के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा। शुक्रवार यानी 28 नवंबर को दो बिग बजट और बड़े स्टार्स की फिल्में रिलीज हुई हैं। जी हां, शुक्रवार को बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म 'गनमास्टर जी9' और आयुष्मान खुराना और शरवरी वाद्य की 'ये प्रेम मोल लिया' रिलीज हुई है। इन दोनों ही फिल्मों के रिलीज का फैंस ने लंबे वक्त से इंतजार था। दोनों ही फिल्मों की कहानी और प्लॉट बिल्कुल अगल है। दोनों ही फिल्मों को क्रिटिक्स के अच्छे रिव्यू मिले हैं। वहीं, पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर और यश की 'रामायण' कब्जा जमाए हुए है। साथ ही 'रामायण' कमाई के मामले में इतिहास रच रही है। ऐसे में हर किसी को इमरान हाशमी की फिल्म 'गनमास्टर जी9' और आयुष्मान खुराना की 'ये प्रेम मोल लिया' के ओपनिंग डे कलेक्शन का बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए देखते हैं कमाई के मामले में किसने किसको टक्कर दी?
'गनमास्टर G9' के ओपनिंग डे कलेक्शन
'गनमास्टर G9' में इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है। दोनों पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते दिख रहे हैं। साथ ही फैंस उन्हें साथ में देखकर बेहद खुश हैं। मूवी में अपारशक्ति खुराना भी अहम किरदार में हैं। वहीं अब 'गनमास्टर G9' के ओपनिंग डे कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'गनमास्टर G9' ने 3.65 करोड़ रुपये की कमाई की है।
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क्या रहा 'ये प्रेम मोल लिया' का हाल?
अब बात करते हैं आयुष्मान खुराना और शरवरी वाद्य की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' की। सूरज बड़जात्या की 'ये प्रेम मोल लिया' के रिलीज का फैंस लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। फिल्म के रिलीज के पहले ही इसे गानों ने बवाल मचा रखा है। फिल्म को सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिव्यूज भी मिल रहे हैं। ये प्रेम मोल लिया की कहानी रोमांस और पारिवारिक रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमती है। ऐसे में अब 'ये प्रेम मोल लिया' के पहले दिन के कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'ये प्रेम मोल लिया' ने 4.00 करोड़ रुपये की कमाई की है।
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'गनमास्टर G9' की कास्ट
'गनमास्टर G9' फिल्म में जेनेलिया डिसूजा ने 'आरती' का किरदार निभाया है, जबकि अपारशक्ति खुराना 'देसू' के अहम रोल में हैं। फिल्म में अभिषेक सिंह, इनायत वर्मा, स्नेहल दीक्षित मेहरा और अन्य कलाकार भी शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है और इसका संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है।
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ये प्रेम मोल लिया की कास्ट
ये प्रेम मोल लिया की बात करें तो इसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी के अलावा अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन,शाद रंधावा और श्रुति सेठ जैसे कलाकार नजर आए हैं। इस फिल्म को कमल कुमार बड़जात्या, अजीत कुमार बड़जात्या और महावीर जैन (राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स) ने प्रोड्यूस किया।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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