अनिल कपूर को बुरी तरह पीटना चाहते थे गुलशन ग्रोवर, फिर कुछ ऐसा हुआ कि गुस्सा प्यार में बदल गया
अनिल कपूर और गुलशन ग्रोवर के बीच अच्छी दोस्ती रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब गुलशन अपने इसी दोस्त को पीटना चाहते थे। लेकिन बाद में सब ठीक हो गया।
बॉलीवुड के बैडमैन कहे जाने वाले गुलशन ग्रोवर का करियर यूं तो नेगेटिव रोल्स से भरा पड़ा है। उन्होंने केसरिया विलायती जैसे यादगार किरदार निभाए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं गुलशन ग्रोवर को फिल्मों में काम कैसे मिलना शुरू हुआ था? उनके करियर में एक्टर अनिल कपूर का अहम योगदान रहा। अनिल कपूर की एक हरकत की वजह से गुलशन को उनके करियर की बड़ी फिल्म मिल गई। ये फिल्म गुलशन ग्रोवर के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई।
अनिल कपूर और गुलशन ग्रोवर की दोस्ती
रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में पढ़ते वक्त ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। तब तक अनिल कपूर कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे और इंडस्ट्री में पहचान बना रहे थे, जबकि गुलशन ग्रोवर संघर्ष के दौर में थे। एक दिन अनिल कपूर ने गुलशन से पूछा, “क्या तुम कन्नड़ फिल्म में काम करोगे?” गुलशन ने झट से जवाब दिया, “मैं तो नुक्कड़ नाटक भी कर लूं भाई, फिल्म तो बड़ी चीज़ है।” तब अनिल ने बताया कि वह मणिरत्नम की कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनु पल्लवी में हीरो बनने जा रहे हैं और गुलशन को भी एक इंटेंस रोल मिलने वाला है। शूटिंग ऊटी में होनी थी।
दोस्त का मजाक पड़ा भारी
दोनों ऊटी पहुंचे भी, लेकिन वहां पहुंचते ही अनिल ने कुछ ऐसा कहा कि गुलशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनिल ने कहा, “देख यार, तेरा कोई रोल इस फिल्म में नहीं है। मैं बस तुझे यहां रिहर्सल और प्रैक्टिस कराने लाया हूं। इसके सारे पैसे भी मैंने अपनी जेब से दिए हैं।” यह सुनकर गुलशन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा अनिल ने उनके साथ मजाक किया है। उनका मन हुआ कि अनिल पर हाथ उठा दें, लेकिन दोस्ती के नाते उन्होंने खुद को रोक लिया।
ऐसे मिली फिल्म सदमा
कुछ दिन बीते और अनिल अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए। वहीं, उन्होंने हर किसी से गुलशन ग्रोवर की तारीफें शुरू कर दीं। अनिल ने गुलशन की मुलाकात मणिरत्नम और फिर फिल्म के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बालू महेंद्र से कराई। इत्तेफाक से बालू महेंद्र उस समय श्रीदेवी और कमल हासन की फिल्म सदमा बनाने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन बालू महेंद्र और अनिल, गुलशन के होटल रूम में आए और बालू महेंद्र ने गुलशन को सदमा में विलेन का रोल ऑफर कर दिया। अनिल कपूर की सिफारिश और गुलशन की पर्सनैलिटी देखकर बालू महेंद्र इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पहले से साइन किए गए एक्टर को हटा दिया और गुलशन को कास्ट कर लिया। इस तरह अनिल कपूर की वजह से गुलशन को इतनी बड़ी फिल्म मिल गई। गुलशन खुद कहते हैं, “उस दिन मैंने जाना कि अनिल कपूर सिर्फ अच्छे एक्टर नहीं, बल्कि देवता आदमी हैं।”
