Gulshan Grover Movie Sir Kissa Gangster Gave Character Name Chhappan Tikali जब गुलशन ग्रोवर से इंप्रेस हो गया एक्स गैंग्सटर, लुक देखते ही महेश भट्ट से की थी यह विनती, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडGulshan Grover Movie Sir Kissa Gangster Gave Character Name Chhappan Tikali

जब गुलशन ग्रोवर से इंप्रेस हो गया एक्स गैंग्सटर, लुक देखते ही महेश भट्ट से की थी यह विनती

Bollywood Kissa: गुलशन ग्रोवर ने बॉलीवुड के कुछ सबसे यादगार विलेन का रोल किया है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार उन्होंने अपने अंदाज से एक एक्स गैंग्सटर को भी इंप्रेस कर लिया था।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 02:18 PM
share Share
Follow Us on
जब गुलशन ग्रोवर से इंप्रेस हो गया एक्स गैंग्सटर, लुक देखते ही महेश भट्ट से की थी यह विनती

सीनियर एक्टर गुलशन ग्रोवर ने बॉलीवुड के कुछ सबसे पॉपुलर विलेन्स का किरदार निभाया है। रामलीला में काम करने से अपने करियर की शुरुआत करने वाले गुलशन अपने काम को लेकर बहुत समर्पित थे। गुलशन अपने किरदार को इतनी सीरियसनेस के साथ किया करते थे कि एक बार तो उन्होंने एक एक्स गैंग्सटर को भी अपने काम से इंप्रेस कर लिया था। बात साल 1993 की है, जब नरीरुद्दीन शाह, गुलशन ग्रोवर, परेश रावल और अतुल अग्निहोत्री की फिल्म 'सर' रिलीज हुई थी।

गुलशन को ऐसे मिला यह नाम

इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर के किरदार का नाम जिम्मी उर्फ 'छप्पन टिकली' था। कम लोग जानते हैं कि गुलशन ग्रोवर को यह नाम फिल्ममेकर ने नहीं बल्कि एक एक्स गैंग्सटर ने दिया था। फिल्म के निर्देशक महेश भट्ट ने खुद यह बात बताई थी कि जब गुलशन ग्रोवर मेकअप करके बाहर आए तो उन्हें देखकर वहीं सेट पर मौजूद गोपाल अन्ना भी हैरान रह गए थे और उन्हीं ने मेकर्स को यह सुझाव दिया कि इसका नाम छप्पन टिकली रख दो।

इंप्रेस हो गए थे एक्स गैंग्सटर

महेश भट्ट ने गुलशन ग्रोवर की बायोग्राफी में लिखा, "गुंडागर्दी छोड़कर फिल्मों की दुनिया में मेरी म्यूजिकल हिट 'सर' से एक नई शुरुआत करने वाले गोपाल अन्ना ने कहा था, "इसे छप्पन टिकली नाम दे दो।" अन्ना का इशारा गुलशन ग्रोवर की तरफ था, जो मेकअप रूम से चौंका देने वाला हुलिया बनाकर निकला था। उसका चेहरा चेचक के निशान से भरा था। कहीं न कहीं मुझे लगा कि गुलशन ने अगर असल जिंदगी में गैंग्सटर से एक्टर बने शख्स को ऐसा कहने पर मजबूर कर दिया, तो उसका किरदार पक्के तौर पर देश के लोगों को पसंद आएगा, और मैं बिलकुल सही सोच रहा था।"

क्या है फिल्म सर की कहानी?

फिल्म की कहानी एक प्रोफेसर की थी जिसका बेटा एक गैंगवॉर में जान गंवा देता है। अपनी जिंदगी को धीरे-धीरे पटरी पर लाने के बाद प्रोफेसर अमन वर्मा फिर से पढ़ाना शुरू करता है और उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो बोलने में हकलाती है। वह इस बच्ची पर खास ध्यान देने लगता है लेकिन फिर वक्त ऐसी पलटी मारता है कि अमन फिर एक बार खुद को दो गैंग के बीच खड़ा पाता है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।