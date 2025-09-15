जब गुलशन ग्रोवर से इंप्रेस हो गया एक्स गैंग्सटर, लुक देखते ही महेश भट्ट से की थी यह विनती

Bollywood Kissa: गुलशन ग्रोवर ने बॉलीवुड के कुछ सबसे यादगार विलेन का रोल किया है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार उन्होंने अपने अंदाज से एक एक्स गैंग्सटर को भी इंप्रेस कर लिया था।

सीनियर एक्टर गुलशन ग्रोवर ने बॉलीवुड के कुछ सबसे पॉपुलर विलेन्स का किरदार निभाया है। रामलीला में काम करने से अपने करियर की शुरुआत करने वाले गुलशन अपने काम को लेकर बहुत समर्पित थे। गुलशन अपने किरदार को इतनी सीरियसनेस के साथ किया करते थे कि एक बार तो उन्होंने एक एक्स गैंग्सटर को भी अपने काम से इंप्रेस कर लिया था। बात साल 1993 की है, जब नरीरुद्दीन शाह, गुलशन ग्रोवर, परेश रावल और अतुल अग्निहोत्री की फिल्म 'सर' रिलीज हुई थी।

गुलशन को ऐसे मिला यह नाम इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर के किरदार का नाम जिम्मी उर्फ 'छप्पन टिकली' था। कम लोग जानते हैं कि गुलशन ग्रोवर को यह नाम फिल्ममेकर ने नहीं बल्कि एक एक्स गैंग्सटर ने दिया था। फिल्म के निर्देशक महेश भट्ट ने खुद यह बात बताई थी कि जब गुलशन ग्रोवर मेकअप करके बाहर आए तो उन्हें देखकर वहीं सेट पर मौजूद गोपाल अन्ना भी हैरान रह गए थे और उन्हीं ने मेकर्स को यह सुझाव दिया कि इसका नाम छप्पन टिकली रख दो।

इंप्रेस हो गए थे एक्स गैंग्सटर महेश भट्ट ने गुलशन ग्रोवर की बायोग्राफी में लिखा, "गुंडागर्दी छोड़कर फिल्मों की दुनिया में मेरी म्यूजिकल हिट 'सर' से एक नई शुरुआत करने वाले गोपाल अन्ना ने कहा था, "इसे छप्पन टिकली नाम दे दो।" अन्ना का इशारा गुलशन ग्रोवर की तरफ था, जो मेकअप रूम से चौंका देने वाला हुलिया बनाकर निकला था। उसका चेहरा चेचक के निशान से भरा था। कहीं न कहीं मुझे लगा कि गुलशन ने अगर असल जिंदगी में गैंग्सटर से एक्टर बने शख्स को ऐसा कहने पर मजबूर कर दिया, तो उसका किरदार पक्के तौर पर देश के लोगों को पसंद आएगा, और मैं बिलकुल सही सोच रहा था।"