बॉलीवुड का वो विलेन जिसने वानर के रोल से की थी शुरुआत, पहली सैलरी में मिला एक ग्लास दूध और केले

बॉलीवुड का वो विलेन जिसने रामलीला में वानर का किरदार करने से की थी शुरुआत। धीरे-धीरे मिलने लगे बड़े रोल और फिर देखते ही देखते बन गया इंडस्ट्री का सबसे कामयाब विलेन।

बॉलीवुड के कई एक्टर्स ने इंडस्ट्री में कामयाबी पाने से पहले बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। किसी ने छोटी-मोटी नौकरियां करके किसी तरह सिनेमा जगत में अपने पैर जमाए तो किसी ने सालों तक छोटे-मोटे किरदार किए। 'राम लखन', 'मोहरा', 'करण अर्जुन', 'जीत' और 'त्रिदेव' जैसी आइकॉनिक फिल्मों में काम कर चुके एक्टर गुलशन ग्रोवर की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही है। गुलशन ग्रोवर ने अपनी शुरुआत रामलीला में वानर का रोल करने से की थी। गुलशन ने विलेन्स का रोल इतनी परफेक्शन के साथ किया कि उन्हें बॉलीवुड के 'बैडमैन' का टाइटल दे दिया गया।

वानर के रोल से की थी शुरुआत गुलशन ग्रोवर की ऑटोबायोग्राफी इस बात का साफ जिक्र किया है कि कैसे दिल्ली के बाहरी इलाकों में रामलीला के किरदार निभाने से गुलशन ग्रोवर ने अपनी शुरुआत की थी। गुलशन ग्रोवर ने अपनी मां की चुन्नी से पोशाक बनाकर पहली बार रामलीला में हनुमान जी की सेना के एक वानर का रोल किया था। इसके बदले में सैलरी के तौर पर उन्हें तब एक ग्लास दूध और कुछ केले दिए गए थे। बाद में बॉलीवुड का सबसे नामचीन विलेन बना यह लड़का तब महज 5 साल का था।

धीरे-धीरे मिलने लगे बड़े किरदार गुलशन ग्रोवर का काम रामलीला कमेटी वालों को इतना पसंद आया कि बाद में फिर उन्हें इस तरह के और भी किरदार मिलने लगे। वह पहले से और ज्यादा अहम किरदार निभाने लगे और फिर धीरे-धीरे अभिनय की दुनिया में ही अपना करियर बना लिया। फिल्ममेकर महेश भट्ट भी गुलशन ग्रोवर के फैन्स में रहे हैं। महेश काम को लेकर गुलशन ग्रोवर की डेडिकेशन से बहुत प्रभावित रहते थे कि कामयाब हो जाने के बाद भी वह काम को महत्व देते थे और एक न्यूकमर आर्टिस्ट की तरह चीजों में जिज्ञासा दिखाया करते थे।