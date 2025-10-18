शाहरुख खान की पार्टी में जब अनकम्फर्टेबल हो गए थे गुलशन देवैया, बोले- ऐसा लगा जैसे...
संक्षेप: कंतारा फेम गुलशन देवैया ने बताया कि एक बार वह शाहरुख खान की पार्टी में गए थे और वहां वह अनकम्फर्टेबल हो गए। इतना ही नहीं उन्हें ऐसा भी लगने लगा था कि उन्हें वहां नहीं होना चाहिए।
गुलशन देवैया ने हाल ही में कंतारा चैप्टर 1 फिल्म से कन्नड़ डेब्यू किया है जिसमें उनके साथ ऋषभ शेट्टी हैं। गुलशन को उनकी परफॉर्मेंस के लिए काफी पसंद किया जा रहा है। अब गुलशन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि कैसे उन्होंने एक बार शाहरुख खान के घर की पार्टी अटेंड की थी। लेकिन वह वहां अनकम्फर्टेबल हो गए थे।
कब और क्यों बुलाया था शाहरुख ने
बॉलीवुड बबल से बात करते हुए गुलशन ने बताया कि साल 2012 में फिल्मफेयर के दौरान वह अपनी पत्नी, अनुराग कश्यप और कल्कि कोचलिन के साथ बैठे थे कि तभी शाहरुख वहां आए और उन्होंने हमें मन्नत में आफ्टर पार्टी के लिए बुलाया। गुलशन ने बताया कि अनुराग और कल्कि पहले झिझक रहे थे, लेकिन फिर शाहरुख ने उन्हें मनाया और कहा कि गुलशन और उनकी पत्नी को लेकर भी आना।
लगा वहां का नहीं हूं
गुलशन ने आगे कहा, ‘मैं वहां 3-4 घंटे तक था और पूरे समय काफी अनकम्फर्टेबल था। मुझे लगा मैं यहां का हूं ही नहीं। लेकिन फिर मैंने खुद से कहा कि मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं यहां का ही हूं। करण जौहर, फरहान अख्तर, विधु विनोद चोपड़ा और सब वहां थे।’
कैसा था शाहरुख का बिहेवियर
गुलशन ने आगे बताया कि शाहरुख और गौरी का कैसा बिहेवियर था। वह बोले, ‘शाहरुख काफी फ्रेंडली थी और मैं उन्हें ही देखता रहा। मैं उनके साथ काफी कम्फर्टेबल था।’
