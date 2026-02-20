Grey's Anatomy स्टार एरिक डेन का 53 साल की उम्र में निधन
हॉलीवुड स्टार एरिक डेन का निधन हो गया है। एक्टर कुछ समय से एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित थे। एक्टर के निधन से उनका परिवार काफी सदमे में हैं।
डॉक्टर मार्क मैकस्टीमी के किरदार से पॉपुलर एरिक डेन का 53 की उम्र में निधन हो गया है। एक्टर के पब्लिसिस्ट ने इस खबर को कन्फर्म किया है। एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि एरिक ने अपने फाइनल मोमेंट्स अपने करीबी लोगों के साथ बिताए हैं। उनकी बेटी ही उनकी दुनिया थी।
इस बीमारी से थे पीड़ित
बता दें कि डेन ने 2025 में बताया था कि उन्हें एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS) नाम की बीमारी है।
परिवार ने किया सपोर्ट
डेन ने एक्ट्रेस रेबेका गेहार्ट से साल 2004 में शादी की थी, लेकिन 2018 में एक्ट्रेस ने तलाक की अर्जी दायर की थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने इस पेटिशन को वापस ले लिया था। गेहार्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों कई साल से अलग रह रहे हैं, लेकिन दोनों ने हमेशा एक-दूसरे को बतौर परिवार सपोर्ट किया है।
बेटियों ने भी दिया पिता का साथ
डेन की बीमारी को लेकर उन्होंने कहा था कि वह अपनी बेटियों को सिखाती हैं कि हमें अपने लोगो के लिए सब करना चाहिए और हम इससे जल्द बाहर आ जाएंगे।
परिवार को लेकर शुक्रगुजार थे डेन
डेन ने भी कहा था कि उनकी बीमारी के दौरान वह अपने परिवार के काफी शुक्रगुजार रहे हैं जो हमेशा उनके साथ रहे हैं।
बता दें कि डेन और गेहार्ट की 2 बेटियां हैं। एक बिली हैं जिनका जन्म 2010 में हुआ था। वहीं जॉर्जिया का जन्म साल 2011 में हुआ था।
गेहार्ट ने बताया था कि लड़कियों ने पिता को अपना पूरा टाइम दिया है और वे अपने पिता की बीमारी के दौरान उनका सपोर्ट बनी हुई रही हैं।
डेन की नेटवर्थ
डेन की नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 7 मिलियन डॉलर के मालिक थे। वह फिल्मों के अलावा टीवी शोज में भी काम करते थे। उन्हें काम करते हुए 2 दशक हो गए थे।
डेन का ब्रेकआउट रोल था ग्रे एनाटोमी का जो फैन को काफी पसंद किया गया था। इसके बाद वह द लास्ट शिप और फिर यूरोफिया में नजर आए थे। इसके अलावा उनके हिट प्रोजेक्ट्स में से एक थे एक्स मैन द लास्ट स्टैंड, मार्ले एंड मी और वैलेंटाइन डे।
परिवार की टोटल नेटवर्थ
वहीं गेहार्ट की नेटवर्थ 5 मिलियन डॉलर है और दोनों को मिलाकर फैमिली की टोटल नेटवर्थ 12 मिलियन डॉलर थी।
फैन्स डेन की आत्मा को शांति मिले, बस यही प्रार्थना कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।