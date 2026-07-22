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चलो संसद प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे एक्टर अमोल पाराशर, लिखा- जो बात सबसे ज्यादा खटक रही थी वो था…

By Vartika Tolani
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अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज ‘ग्राम चिकित्सालय’ तो आपने देखी होगी? इस सीरीज में लीड रोल प्ले करने वाले एक्टर अमोल पाराशर ने बताया कि वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए थे।

चलो संसद प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे एक्टर अमोल पाराशर, लिखा- जो बात सबसे ज्यादा खटक रही थी वो था…

'ग्राम चिकित्सालय' फेम एक्टर अमोल पाराशर चलो संसद प्रोटेस्ट में शामिल हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर खुद ये बात बताई। उन्होंने कहा कि वो बिना किसी को बताए चुपचाप प्रोटेस्ट में गए और स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जंतर मंतर पर क्या देखा।

‘मैं 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर था’

अमोल ने लिखा, 'मैं 20 जुलाई, 2026 को जंतर-मंतर पर था। एक ऐसा दिन जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। पिछले 3-4 दिनों से मुझे वहां जाने का मन था, स्टूडेंट्स का साथ देने का मन था। एक मिडिल क्लास घर में पले-बढ़े होने के कारण, शिक्षा की कीमत और महत्व मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। युवा टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए एक निष्पक्ष सिस्टम, जो देश और समाज बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मुझसे छिपा नहीं है।'

‘मैं नहीं चाहता था कि ये मेरे बारे में हो’

अमोल ने आगे लिखा, 'मैं नहीं चाहता था कि मैं लाइमलाइट में आऊं। मैं चाहता था कि इस प्रोटेस्ट का मुद्दा लाइमलाइट में रहे इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं इस प्रोटेस्ट में जा रहा हूं। मैं बस इन छोटे बच्चों के लिए वहां रहना चाहता था, उनके साथ खड़ा होना चाहता था, उनके बीच खड़ा होना चाहता था, एक नागरिक के तौर पर। मैं पहचाना नहीं जाना चाहता था, मुझे कोई स्टेज या कैमरा नहीं चाहिए था, कोई स्पीच या रील नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये मेरे बारे में हो। मैं उन्हें सुनना चाहता था।'

लोगों ने पहचान लिया

अमोल ने आगे बताया, 'उनमें से कुछ ने मुझे मास्क, सनग्लासेस और कैप के साथ भी पहचान लिया। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वे बस मुस्कुराए और मुझसे हाथ मिलाया, मुझे फिस्ट बंप दिए, मुझे धन्यवाद दिया, मुझे नहीं पता कि किस लिए, मेरी प्राइवेसी का पूरी तरह सम्मान किया। उन्हें ये तरीके किसने सिखाए? ज़रूर कोई विदेशी असर होगा क्योंकि पिछली पीढ़ियों को ये बातें शायद ही पता थीं।'

‘मैंने क्या देखा?’

अमोल ने कहा कि पुलिस एक्शन से कुछ घंटे पहले लोगों के अंदर गुस्सा नहीं था बल्कि उम्मीद थी। उन्होंने लिखा, ‘पिछली रात मैंने नौजवानों के ग्रुप देखे जिनकी आंखों में सपने और उम्मीदें थीं, वे मुस्कुरा रहे थे, गाने गा रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, भारी भीड़ में एक-दूसरे का हाथ थामे हुए थे। जो बात सबसे ज्यादा खटक रही थी, वो था प्रोटेस्ट करने वालों का बर्ताव। इतनी भीड़ होने के बावजूद कोई बदतमीजी नहीं हुई। दिल्ली में पले-बढ़े होने के कारण, मैं जानता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उस जगह की क्या इमेज है। लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी भीड़ के बावजूद, बदतमीजी या बदतमीजी का एक भी पल नहीं हुआ, एक भी बार बुरा बर्ताव नहीं हुआ।’

एक दूसरे की जिम्मेदारी ली

अमोल ने आगे लिखा, ‘एक ऐसे देश में जहां लोग दूसरे के जाने के बाद उसका फैलाया कचड़ा साफ करते हैं, इन नौजवानों ने दूसरे लोगों की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। इस बारे में कोई शोर नहीं मचाया, बस जिम्मेदारी ली और चुपचाप बिना स्वार्थ के काम में लग गए। अगर आपको थोड़ी गर्मी लगती या आप असहज महसूस करते, तो कोई अजनबी अचानक कहीं से आकर आपको पंखा करना शुरू कर देता। उन्हें ये किसने सिखाया? जरूर कोई विदेशी असर होगा क्योंकि हमारी पिछली पीढ़ियों ने हमें सिर्फ अपना ख्याल रखना सिखाया है।’

‘वे सभी NEET एस्पिरेंट्स नहीं थे’

एक्टर ने ये भी कहा कि वहां सभी फील्ड, कॉलेज और स्ट्रीम के स्टूडेंट्स थे। उन्होंने लिखा, ‘वे सभी NEET एस्पिरेंट्स नहीं थे। ये सच है। उनमें से ज्यादातर पढ़ाई के दूसरे फील्ड, अलग-अलग कॉलेज, स्ट्रीम, कोर्स से थे इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैंने उनसे NEET का फुल फॉर्म पूछा, तो कुछ अटक जाएंगे। कुछ इतने छोटे या इतने बड़े थे कि उन पर सीधे तौर पर NEET का असर नहीं पड़ा। तो फिर वहां होने का उनका मोटिवेशन क्या था? कौन सा विदेशी असर उन्हें उन दूसरे लोगों की परवाह करने पर मजबूर कर रहा था जिन्हें वे पर्सनली नहीं जानते थे? कौन सा विदेशी असर ये पक्का करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे देश में एग्जाम फेयर हों और हमारे चुने हुए नेता जनता के प्रति जवाबदेह हों?’

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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