हरभजन सिंह और गीता के साथ अमृतसर पहुंची सुनीता आहूजा, राज कुंद्रा से कहा- आप मेरे बड़े बेटे हो

सुनीता आहूजा के व्लॉग का तीसरा एपिसोड आया है। वह मुंबई से गीता बसरा और राज कुंद्रा के साथ अमृतसर गईं। उन्होंने श्री दरबार साहिब के दर्शन किए और अपनी फिल्म प्रमोट की।

गीता बासरा और राज कुंद्रा की फिल्म ‘मेहर’ 5 सितंबर के दिन रिलीज होने वाली है। ऐसे में दोनों इस फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। दोनों गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के व्लॉग में भी नजर आए। तीनों श्री दरबार साहिब से आशीर्वाद लेने के लिए साथ में अमृतसर गए। वहां उनकी मुलाकात हरभजन सिंह से हुई। इस दौरान सुनीता आहूजा ने कहा कि वह राज को अपना बड़ा बेटा मानती हैं। वह जैसे अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती हैं वैसे ही राज के लिए भी करेंगी।

सुनीता ने राज से पूछा सवाल श्री दरबार साहिब का आशीर्वाद लेने के बाद सुनीता आहूजा ने राज कुंद्रा से कहा, “अरे राज एक बात पूछना था, जब आपका अच्छा समय आता है सब आपके पीछे क्यों पड़ जाते हैं यार? मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर। सबको पता होना चाहिए कि आप बाबाजी के बच्चे हो।” राज हंसने लगे। राज बोले, “बाबाजी ही मेरी रक्षा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुरे टाइम के बाद ही अच्छा टाइम आता है।”