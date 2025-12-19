जया बच्चन के पैपराजी पर दिए बयान पर बोलीं गोविंदा की पत्नी, कहा- लड़ाई-झगड़े में कुछ...

संक्षेप: जया बच्चन ने कुछ दिन पहले पैपाराजी को लेकर कुछ कमेंट किया था। उस वजह से सोशल मीडिया पर जया की आलोचना हो रही थी। अब सुनीता आहूजा ने जया बच्चन को सपोर्ट किया है।

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन पिछले कुछ वक्त से पैप्स को लेकर दिए बयान को लेकर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग जया बच्चन की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि, इन आलोचनाओं के बीच गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने जया बच्चन को सपोर्ट किया है। सुनीता ने कहा कि अगर जया जी को नहीं पसंद है तो पैप्स को वैसा नहीं करना चाहिए।

अपने लेटेस्ट व्लॉग में सुनीता फैंस की तरफ से पूछे गए कुछ सवालों का जवाब देती हैं। एक फैन ने उनसे पूछा कि वो हमेशा पैप्स के साथ मजे करती हैं और उन्हें मिठाइयां देती हैं। वहीं, जया बच्चन अक्सर पैप्स को इंसल्ट करती हैं, ऐसा क्यों होता है?

जया बच्चन के बारे में क्या बोलीं सुनीता? इस सवाल का जवाब देते हुए सुनीता ने कहा, “देखो, हर किसी का अपना सोचने का तरीका होता है। जया मैम परेशान हो रही होंगी। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूं। वो बहुत बड़ी हैं। उन्हें ये पसंद नहीं आएगा। तो अगर उन्हें ये नहीं पसंद है, तो पैपराजी को ऐसा नहीं करना चाहिए।”