Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडGovinda Wife Sunita Ahuja Support Ranveer Singh On Rishab Shetty Movie Kantara Controversy
'साउथ वाले बहुत...' रणवीर सिंह के कांतारा कंट्रोवर्सी पर गोविंदा की पत्नी सुनीता ने किया रिएक्ट

संक्षेप:

रणवीर सिंह बीते दिनों एक और वजह से भी सुर्खियों में रहे, इसको लेकर उन्हें काफी ट्रोल भी होना पड़ा था। 'धुरंधर' रिलीज के कुछ दिन पहले रणवीर ने एक इवेंट के दौरान 'कांतारा चैप्टर 1' के एक सीन की नकल उतारी थी, जिसको लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया था।

Dec 11, 2025 07:59 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर जमकर गदर काट रही है। इस मूवी को क्रिटिक्स, स्टार्स और फैंस के शानदार रिव्यू मिले हैं। फिल्म के अलावा रणवीर सिंह बीते दिनों एक और वजह से भी सुर्खियों में रहे, इसको लेकर उन्हें काफी ट्रोल भी होना पड़ा था। 'धुरंधर' रिलीज के कुछ दिन पहले रणवीर ने एक इवेंट के दौरान 'कांतारा चैप्टर 1' के एक सीन की नकल उतारी थी, जिसको लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया था। ऐसे में अब सुनीता आहूजा ने इस मामले पर रिएक्ट किया।

पहले जान लें कहां से शुरू हुआ ये विवाद?

दरअसल, कुछ दिन पहले, गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के समापन समारोह में रणवीर सिंह बतौर गेस्ट शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषभ शेट्टी के सामने, कांतारा चैप्टर 1 के एक दृश्य की नकल की। रणवीर ने देवी चावुंडी को समर्पित एक सीन की नकल की जबकि ऋषभ ने उन्हें इसके लिए मना भी किया। यही नहीं रणवीर ने दैव को फीमेल घोस्ट बताया था। ऐसे में उनका वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया था। हालांकि, विवाद बढ़ता देख रणवीर ने सोशल मीडिया पर अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांगी।

सुनीता आहूजा ने किया रिएक्ट

ऐसे में अब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने विवाद पर रिएक्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनीता ने हाल ही में जूम को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, 'उसका (रणवीर सिंह) का इरादा ऐसा नहीं होगा, वो बहुत मस्ती करता है। साउथ वाले बहुत संवेदनशील होते हैं तो उनको खराब लग गया। लेकिन वो ऐसा नहीं है।'

रणवीर ने पोस्ट कर मांगी थी माफी

बात दें कि विवाद को बढ़ता देख रणवीर ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी थी। उन्होंने 2 दिसंबर को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, 'मेरा इरादा फिल्म में ऋषभ के शानदार अभिनय को उजागर करना था। एक अभिनेता होने के नाते, मैं जानता हूं कि उस विशेष दृश्य को उस तरह से करने में कितनी मेहनत लगती है, जिसके लिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें

