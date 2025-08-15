Govinda Wife Sunita Ahuja Shocking Reveal About Black Magic In Her Latest vlog गोविंदा की पत्नी बोलीं उनपर हुआ था काला जादू, कहा- क्योंकि हमारी फिल्म लाइन ही ऐसी है..., Bollywood Hindi News - Hindustan
57 साल की उम्र में सुनीता ने व्लॉगिंग शुरू की है। वो अपने पहले ही व्लॉग से छा गई हैं। सुनीता का ये व्लॉग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने व्लॉग में सुनीता ने जो बताया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 01:06 PM
बॉलीवुड के एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक्टिंग में भले ही कदम नहीं बढ़ाया हो, लेकिन अब उन्होंने एक नई शुरुआत की है। 57 साल की उम्र में सुनीता ने व्लॉगिंग शुरू की है। वो अपने पहले ही व्लॉग से छा गई हैं। सुनीता का ये व्लॉग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने व्लॉग में सुनीता ने जो बताया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

मंदिर में फूट-फूटकर रोईं सुनीता

सुनीता ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर अपना नया और पहला व्लॉग पोस्ट किया है। इस व्लॉग में सुनीता मुंबई के प्रसिद्ध महालक्ष्मी के दर्शन के करने पहुंची। इस दौरान सुनीता ने मंदिर के पुजारी से अपनी लाइफ के कई ऐसे मुश्किल पलों के बारे में बात की जो शायद सालों से उनके मन में ही दबा था। उनके बाद करते हुए सुनीता फूट-फूटकर रोती भी नजर आईं।

किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया

सुनीता ने अपने व्लॉग में ब्लैक मैजिक को लेकर भी बात करती नजर आईं। व्लॉग में सुनीता से पंडित जी पूछा गया कि क्या कभी आपके साथ कुछ हुआ हो या किसी ने कुछ किया हो। इसका जवाब देते हुए सुनीता ने बताया, 'मेरे पर तो बहुत कुछ किया गया है। क्योंकि हमारा फिल्म लाइन ही ऐसी है कि कोई किसी को नहीं छोड़ता है। बीच में क्या हुआ था न पंडित जी पिछले साल होली में रंग पंचमी के पहले दिन होलिका दहन के दिन मैं नीचे से होली खेलकर आ रही थी तो मैं दो सीढ़ी चढ़कर जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया।'

किसी ने तंत्र किया है

सुनीता आहूजा ने आगे कहा, 'मुझे ऐसा लगा दो सीढ़ियों से मैं कैसे गिर जाऊंगी। तो मैंने बोला कि ये जरूर किसी ने तंत्र किया है। मैंने तुरंत कहा कि 'हे माता रानी जिसने भी मेरे साथ किया हे काल भैरव बाबा पलटकर उसी पर जाए।'मैं सिर्फ यही बोलती हूं कि मां बाबा जिसने मेरे साथ ये किया है उसी के पास वापस जाए। जिसने मेरे साथ ये किया है उसे दस गुना लगेगा।' सुनीता की इस बात ने सभी को हैरान कर दिया था।

