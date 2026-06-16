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गोविंदा की पत्नी सुनीता ने प्रेग्नेंसी में देखी अमिताभ बच्चन-धर्मेंद्र की फोटो, बोलीं- मेरे बच्चे में उन दोनों की...

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में बताया कि कैसे जब वह बेटे यशवर्धन को लेकर प्रेग्नेंट थीं तो उन्होंने सिर्फ अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फोटो देखी थी। 

गोविंदा की पत्नी सुनीता ने प्रेग्नेंसी में देखी अमिताभ बच्चन-धर्मेंद्र की फोटो, बोलीं- मेरे बच्चे में उन दोनों की...

गोविंदा और सुनीता आहूजा के बेटे यशवर्धन आहूजा जल्द बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। सुनीता कई इंटरव्यूज और अपने व्लॉग्स में बेटे को लेकर बात कर चुकी हैं। अब सुनीता ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि कैसे प्रेग्नेंसी के दौरान वह अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फोटो देखती थीं और खुश हैं कि उनकी पर्सनैलिटीज, बेटे में आई हैं।

प्रेग्नेंसी में अमिताभ और धर्मेंद्र की फोटो को देखा

मैशेबल इंजिया द बॉम्बे जर्नी से बात करते हुए अमिताभ को लेकर सुनीता ने कहा, ‘वह मेरे फेवरेट हीरो हैं। मेरा बेटा जब पेट में था तो मैंने 2 ही लोगों का फोटो देखा था, एक धर्म जी, एक अमित जी। यशवर्धन की पर्सनैलिटी अमित जी जैसा हो गया है और शकल धर्म जी जैसी। मैं काफी खुश हूं।’

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रामायण देखने को बोला जाता था

सुनीता ने आगे बताया कि कैसे प्रेग्नेंसी के दौरान उन्हें क्या-क्या करने को कहा था। वह बोलीं, 'हमें बोला था रामायण देखो क्योंकि बच्चा, मां के पेट से सब सुनता है। मेरी मां इसलिए रामायण लगा देती थीं टीवी पर। लेकिन आज कल के बच्चे ये सब नहीं सुनते हैं।'

यशवर्धन कर रहे हैं बॉलीवुड डेब्यू

यशवर्धन की बात करें तो बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक वह साजिद खान की अपकमिंग फिल्म में नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का टाइटल 100 है। फिल्म में यशवर्धन के साथ नितांशी गोयल लीड रोल में होंगी और इसकी शूटिंग काफी पहले हो चुकी है। इस फिल्म के जरिए साजिद खान का भी डायरेक्टर में कमबैक है।

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यशवर्धन ने दिए 90 से ज्यादा ऑडिशन

बता दें कि सुनीता ने इससे पहले एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि गोविंदा के बेटे होने के बावजूद यशवर्धन ने 90 से ज्यादा ऑडिशन दिए हैं। वहीं इससे पहले वह ढिशूम और बागी में बतौर एसिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं।

वहीं कुछ समय पहले यशवर्धन का रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी के साथ अखियों से गोली मारे गाना वायरल हुआ था। इसमें उनके डांस की काफी तारीफ हुई थी।

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सुनीता इस शो में आ रही हैं नजर

वहीं सुनीता फिलहाल कुकिंग रिएलिटी शो मां है मां में नजर आ रही हैं। इस शो को शिल्पा शेट्टी होस्ट कर रही हैं। इसमें तान्या मित्तल अपनी मां के साथ हैं, उर्वशी ढोलकिया अपने बेटे के साथ, भाग्यश्री शर्मा अपनी मां के साथ। शो जी5 पर स्ट्रीम हो रहा है। हर शुक्रवार को इसका नया एपिसोड आता है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


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सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


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