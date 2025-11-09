Hindustan Hindi News
'गोविंदा एक अच्छे पति नहीं हैं', पत्नी सुनीता बोलीं- बीवी से ज्यादा वक्त तो हिरोइनों…

संक्षेप: गोविंदा और सुनीता आहूजा पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब सुनीता ने एक बार फिर गोविंदा के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि गोविंदा एक अच्छे बेटे और भाई हैं, लेकिन पति अच्छे नहीं हैं। 

Sun, 9 Nov 2025 08:20 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर खबर है कि दोनों ने अलग होने का फैसला लिया है। हालांकि, गोविंदा की पत्नी सुनीता ने साफ किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बस अफवाहें हैं। इन चर्चाओं के बीच सुनीता ने अपने पति गोविंदा के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि गोविंदा एक अच्छे बेटे और भाई हैं, लेकिन वो अच्छे पति नहीं हैं।

गलतियों पर क्या बोलीं गोविंदा की पत्नी सुनीता

पिंकविला से खास बातचीत में सुनीता ने अपनी शादी और गोविंदा के साथ रहने को लेकर बात की। साथ ही, गोविंदा की गलतियों पर बात करते हुए सुनीता ने कहा, "अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए। जवानी में इंसान गलकी करता है, मैंने तो किया है, गोविंदा ने भी किया है। जब आपकी एक उम्र हो जाती है, तब गलतियां करते हो, तो शोभा नहीं देता है। और क्यों करो, आपकी सुंदर फैमिली है, बीवी है, सुंदर बच्चे हैं, तो क्यों?"

सुनीता बोलीं- मेरी और गोविंदा की सोच अलग है

सुनीता ने आगे कहा, “उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। आज मैं जिंदा भी हूं क्योंकि मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे सिर्फ मुझे प्यार करने चाहिए। देखो, वो हीरो हैं, उनका मैं क्या बोलूं, पत्नी लोगों से ज्यादा वो हिरोइनों के साथ टाइम बिताते हैं। एक स्टार की पत्नी होने के लिए आपको बहुत मजबूत होना पड़ता है। आपको दिल पत्थर का बनाना पड़ता है। मुझे इसका एहसास होने के लिए 38 साल लग गए। जवानी में पता नहीं था।”

अगले जन्म में गोविंदा की पत्नी नहीं बनना चाहती हैं सुनीता

सुनीता ने कहा कि वो अगले जन्म में गोविंदा को पति के रूप में नहीं चाहती हैं। उन्होंने कहा, मैंने तो पहले ही बता दिया था। गोविंदा बहुत अच्छे बेटे हैं, भाई हैं, लेकिन पति नहीं। अगले जन्म तू मेरा बेटा बनकर पैदा होना, पति तो तू नहीं चाहिए। सात जन्म तो भूल जाओ, ये जन्म ही काफी है।

